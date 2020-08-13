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Son dakika haber | Altının kilogramı 455 bin 500 liraya yükseldi

Son dakika haberine göre Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 455 bin 500 liraya yükseldi.

Son dakika haber | Altının kilogramı 455 bin 500 liraya yükseldi
13.08.2020 16:35 | Son Güncelleme: 13.08.2020 16:39

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 455 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 454 bin lira, en yüksek 459 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 455 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 998 milyon 505 bin 369,14 lira, işlem miktarı ise 2.213,02 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 4 milyon 652 bin 897,01 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Ziraat Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 454.050,001.942,00
En Düşük 454.000,001.929,80
En Yüksek459.000,001.942,30
Kapanış455.500,001.934,00
Ağırlıklı Ortalama 456.549,511.937,36
Toplam İşlem Hacmi (TL)998.505.369,14
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.213,02
Toplam İşlem Adedi79

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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