Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 418 liradan işlem görüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 418 liradan işlem görüyor

10.02.2021 10:57 | Son Güncelleme: 10.02.2021 11:22

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 418,93 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 687 lira, cumhuriyet ise 2.798 TL civarında seyrediyor.

Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 417,3 liradan tamamladı.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Gram altın, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 419,1 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 687 lira, Cumhuriyet altını da 2.798 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 1.845 dolar seviyesinden alıcı buluyor.
Analistler, ABD'deki teşvik paketine ilişkin olumlu haber akışının altının ons fiyatını desteklemeye devam ettiğini belirtti.
Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının yanı sıra ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.865 doların direnç, 1.820 doların destek konumunda olduğunu söyledi.

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 418 liradan işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Faik Öztrak Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Buse Varol Cem Yılmaz Burcu Biricik Nesrin Cavadzade
Spor Ömer Ali Deniz Türüç Abdullah Avcı Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Türk Uzay Milli Fırtına
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 418 liradan işlem görüyor - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 11:21:52. #1.15#
title