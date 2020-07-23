Son dakika haber... Adana Demirspor maçının ardından
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Son dakika haber... Adana Demirspor maçının ardından

Son dakika haberi: Adana Demirspor maçının ardındanGürkan DURAL BURSA (DHA) - TFF 1'inci Lig Play-Off turu yarı final ilk maçında Bursaspor, sahasında ağırladığı Adana Demirspor ile golsüz berabere kaldı.

23.07.2020 00:38 | Son Güncelleme: 23.07.2020 01:08

Adana Demirspor maçının ardından

Gürkan DURAL BURSA (DHA) - TFF 1'inci Lig Play-Off turu yarı final ilk maçında Bursaspor, sahasında ağırladığı Adana Demirspor ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörü mücadeleyi değerlendirdi.

Çok önemli bir maça çıktıklarını belirten Bursaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, skoru dezavantaj olarak görmediğini dile getirdi.

Oyun hakimiyetinin kendilerinde olduğunu vurgulayan deneyimli teknik adam, 'Adana Demirspor geçiş oyununu tercih etti. Bizim pozisyonlarımız netti, kazanmak istiyorduk. Çok dengeli olmanız gerekiyor, burada gol yememek de önemli. Biz de buna göre stratejimizi belirleyeceğiz. Takımımızı tebrik ediyorum, duruş olarak doğru oynadıklarını düşünüyorum. Önümüzdeki maça bakacağız, iyi konsantre olarak turu atlamak istiyoruz' dedi.

İRFAN BUZ SKORU DEZAVANTAJ OLARAK GÖRMÜYORUZ

Çok olgun ve soğukkanlı oynadıklarını belirten Buz, 'Doğruları yaparak, dengeyi kurarak bunu yaptık. Aynı şekilde bunu Adana'da da yapmak istiyoruz. Skoru dezavantaj olarak görmüyoruz, attığımız her gol 2 olarak dönecektir. Kazanmak istedik, 2-2, 3-3 berabere kalsanız çok farklı bir durum ortaya çıkardı. Her iki takım da mücadele etti, sezon sonları kolay değil, baskıyı da düşünüyorsunuz. Bursaspor büyük bir camia. Büyük Bursaspor taraftarına, Süper Lig'i armağan etmek isteyen tecrübeli oyuncu arkadaşlarımız var. Futbolcularımız bunu yapmak istiyor, biz de onları iyi bir şekilde hazırlayıp Adana'da istediğimiz sonucu almak istiyoruz' diye konuştu.

CÜNEYT DUMLUPINAR ADANA'DAKİ MAÇIN BAMBAŞKA BİR HİKAYESİ OLACAKTIR

Öncelikli amaçlarının gol yememek olduğunu ve hızlı ataklarla da gol bulmayı amaçladıklarını belirten Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, 'İlk yarı, kornerlerden sonra iki tane yüzde 100'luk pozisyon bulduk. Devreye 0-0 girdik. İkinci yarı daha fazla topla oynayan taraf Adana Demirspor'du. Bursaspor, Seleznov ve Kubilay ile pozisyonlar bulmaya çalıştı, maçtan 0-0'lık eşitlikle ayrıldık. 180 dakikalık bir ayak, 210 dakikaya bırakmak istemiyoruz. Adana'da finale kalmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Her maçın ayrı bir stratejisi var, bugün farklı bir formatta oynadık. Adana'daki maçın bambaşka bir hikayesi olacaktır' dedi.

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Son dakika haber... Adana Demirspor maçının ardından

Kaynak: DHA

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