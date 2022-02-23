Son dakika haber | ABD donanmasının yüklenici firmasına ait helikopter kazasında 4 kişi öldü
AA, Mehmet Alaca - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika gündem haberi: ABD donanmasına çalışan yüklenici firmaya ait helikopterin Hawaii'de düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
ABD donanmasına çalışan yüklenici firmaya ait helikopterin Hawaii'de düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
Donanmadan yapılan açıklamada, yüklenici firmaya ait helikopterin Hawaii'nin Kauai Adası'nda düştüğü kaydedildi.
Kazada, helikopterde bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.
ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulunun yaptığı sosyal medya paylaşımında, Sikorsky S-61N model helikopterin kaza nedeninin araştırıldığı bildirildi.
AA / Mehmet Alaca - Güncel