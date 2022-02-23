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Son dakika haber | ABD donanmasının yüklenici firmasına ait helikopter kazasında 4 kişi öldü

AA, Mehmet Alaca - Güncel
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Son dakika haber | ABD donanmasının yüklenici firmasına ait helikopter kazasında 4 kişi öldü

Son dakika gündem haberi: ABD donanmasına çalışan yüklenici firmaya ait helikopterin Hawaii'de düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

ABD donanmasına çalışan yüklenici firmaya ait helikopterin Hawaii'de düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Donanmadan yapılan açıklamada, yüklenici firmaya ait helikopterin Hawaii'nin Kauai Adası'nda düştüğü kaydedildi.

Kazada, helikopterde bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulunun yaptığı sosyal medya paylaşımında, Sikorsky S-61N model helikopterin kaza nedeninin araştırıldığı bildirildi.

AA / Mehmet Alaca - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Hawaii, Güncel, Haberler

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