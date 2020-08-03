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Son dakika haber! ABD'de ISM imalat endeksi 16 ayın zirvesinde

Son dakika haberlerine göre ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, temmuzda bir önceki aya kıyasla 1,6 puan artarak 54,2 ile son 16 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Son dakika haber! ABD'de ISM imalat endeksi 16 ayın zirvesinde
03.08.2020 18:03 | Son Güncelleme: 03.08.2020 18:06

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, temmuzda bir önceki aya kıyasla 1,6 puan artarak 54,2 ile son 16 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

ISM, temmuz ayına ilişkin imalat sanayi endeksini açıkladı.

Buna göre, ISM imalat endeksi, temmuzda bir önceki aya göre 1,6 puan artarak 54,2 değerine yükseldi. Bu değerle endeks, Mart 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ve nisan aylarında sektörde daralma yaşandığına işaret eden, mayıs ve haziranda ise toparlanmaya başlayan veriye ilişkin piyasa beklentisi, temmuzda 53,6 değerini alması yönündeydi.

Söz konusu endeks, haziranda ise 52,6 değerini almıştı.

Temmuzda, üretim endeksi aylık 4,8 puan artışla 62,1 değerini alırken, yeni siparişlere ilişkin endeks 5,1 puanlık yükselişle 61,5 seviyesine çıktı. İstihdam endeksi de bu dönemde 2,2 puan artışla 44,3 değerine yükseldi.

Bu dönemde, imalat sanayinin 18 alt sektöründen 13'ü büyüme kaydetti. Bu dönemde sadece 3 sektör küçülme gösterirken, bu sektörler ulaşım malzemeleri, makine ve işlenmiş metal ürünler olarak sıralandı.

IHS Markit'in imalat sanayi PMI verisi 50,9'a revize edildi

Öte yandan, uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit tarafından açıklanan temmuz ayına ilişkin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi ise (PMI) 51,3'ten 50,9'a revize edildi. Endeks, haziran ayında 49,8 değerinde gerçekleşmişti.

IHS Markit'ten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının ortaya çıkmasının ardından üreticilerin şubat ayından bu yana ilk kez faaliyetlerinde iyileşme kaydettiği belirtildi.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektördeki "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.

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Kaynak: AA

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