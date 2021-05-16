Son dakika haber: AB Dışişleri Bakanları Filistin için toplanacak
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Son dakika haber: AB Dışişleri Bakanları Filistin için toplanacak

Son dakika haber: AB Dışişleri Bakanları Filistin için toplanacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberler... Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Salı günü Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarının Filistin için toplanacağını açıkladı.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Salı günü Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarının Filistin için toplanacağını açıkladı.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, sosyal medyada yaptığı açıklamada Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanlarının Salı günü Filistin için toplanacağını açıkladı. Borrell'in açıklamasında, "İsrail ile Filistin arasında devam eden tırmanış ve kabul edilemez sayıda sivil kayıp göz önüne alındığında, Salı günü AB Dışişleri Bakanlarını olağanüstü video konferans ile toplayacağım. AB'nin mevcut şiddetin sona ermesine en iyi nasıl katkıda bulunabileceğini koordine edip tartışacağız" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 47'si çocuk, 29'u kadın olmak üzere 174'e yükseldi. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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