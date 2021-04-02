Çorumlu talihli, 5 TL'lik kazı kazan kartından 200 bin TL kazandı
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Çorumlu talihli, 5 TL'lik kazı kazan kartından 200 bin TL kazandı

Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR - Haberler | Ekonomi

Çorum'da bir talihli, 10 TL vererek aldığı 2 kazı kazan kartından birinden 200 bin TL'lik ödül kazandı. İkramiyenin çıktığı bayinin işletmecisi Rıfat Umur, "Heyecandan yerinde duramıyordu kıpır kıpırdı" dedi.

Çorum'da ismi açıklanmayan kişi, Hürriyet Meydanı Saat kulesi bitişiğindeki bir bayide kazı-kazan şans oyunu oynadı. 10 TL karşılığında 2 tane kazı-kazan kartı alan talihli, 'Süper 7' olarak bilinen büyük ikramiyeyi kazandı.

BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI

Bileti kazıdığında '7' rakamının karşısında 200 bin TL'lik ikramiyenin sahibi olan talihli, büyük sevinç yaşadı. Bayiden ikramiyeyi ne şekilde alacağı konusunda görüşen talihli, ödemenin yapılacağı bankaya yönlendirildi.

Çorumlu talihli, 5 TL'lik kazı kazan kartından 200 bin TL kazandı

"ÇOK HEYECANLIYDI"

İkramiyenin çıktığı bayi işletmecisi Rıfat Umur, "30 yaşlarında bir gençti. Koşarak içeri girdi. 'Tutturdum, tutturdum' diye bağırdı. Baktık 200 bin TL kazanmış, sonra parayı nasıl alacağını yetkililerden öğrendik ve kendisine de izah ettik. Çok heyecanlıydı, yerinde duramıyordu kıpır kıpırdı" dedi.

Çorumlu talihli, 5 TL'lik kazı kazan kartından 200 bin TL kazandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR

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