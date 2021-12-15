Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gübre Fabrikaları 93,35 87,50 6,69 Türk Hava Yolları 23,78 22,58 5,31 İş GMYO 2,81 2,67 5,24 Enka İnşaat 17,69 16,88 4,80 Pegasus 106,40 102,50 3,80 Aksa 37,44 36,18 3,48 BİM Mağazalar 82,70 80,25 3,05 Emlak Konut GMYO 2,77 2,69 2,97 TAV Havalimanları 39,08 38,06 2,68 Ege Endüstri 2.063,30 2.011,00 2,60 Petkim 10,40 10,14 2,56 Koza Altın 146,70 143,40 2,30 Koza Madencilik 23,26 22,76 2,20 Koç Holding 35,10 34,50 1,74 Kardemir (D) 11,89 11,69 1,71 Tüpraş 193,80 191,20 1,36 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,72 1,70 1,18 Ereğli Demir Çelik 30,46 30,14 1,06 Anadolu Efes 32,66 32,32 1,05 Tekfen Holding 26,44 26,20 0,92 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Son dakika: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Haberler Ekonomi