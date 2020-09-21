Son Dakika: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alkim Kimya 14,82 14,02 5,71 ...
21.09.2020 13:39 | Son Güncelleme: 21.09.2020 13:39
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alkim Kimya
|14,82
|14,02
|5,71
|Gübre Fabrikaları
|29,62
|29,06
|1,93
|Halk GMYO
|2,54
|2,50
|1,60
|Şişe Cam
|6,49
|6,39
|1,56
|Netaş Telekom.
|16,26
|16,03
|1,43
|Aksa Enerji
|5,95
|5,87
|1,36
|Şekerbank
|1,55
|1,53
|1,31
|Bagfaş
|16,34
|16,18
|0,99
|Trakya Cam
|4,29
|4,25
|0,94
|Doğan Holding
|2,34
|2,32
|0,86
|Soda Sanayii
|7,37
|7,31
|0,82
|Özak GMYO
|4,06
|4,03
|0,74
|Enerjisa Enerji
|8,76
|8,70
|0,69
|Turkcell
|14,60
|14,50
|0,69
|Alarko GMYO
|16,30
|16,19
|0,68
|Çimsa
|12,34
|12,26
|0,65
|Sasa Polyester
|17,01
|16,90
|0,65
|Anadolu Cam
|5,59
|5,56
|0,54
|Aksa
|6,88
|6,85
|0,44
|Logo Yazılım
|95,30
|95,00
|0,32
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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