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Son Dakika | Güneydoğulu halıcılar internetten satışa daha da ağırlık verecek

Son dakika ekonomi haberi... Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Ahmet Kaplan, internetten satışın ilerleyen süreçte sektördeki payının artmasını öngördüklerini belirterek pandemi sürecinde ulaştıkları bazı ülkelerde bu alandaki satışların yüzde 10 oranında arttığını söyledi.

Son Dakika | Güneydoğulu halıcılar internetten satışa daha da ağırlık verecek
06.08.2020 11:07 | Son Güncelleme: 06.08.2020 11:07

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Ahmet Kaplan, internetten satışın ilerleyen süreçte sektördeki payının artmasını öngördüklerini belirterek pandemi sürecinde ulaştıkları bazı ülkelerde bu alandaki satışların yüzde 10 oranında arttığını söyledi.

Kaplan, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süreciyle birçok kişinin alışkanlıklarının değiştiğini ve yeni alışkanlıklar edinilmeye başlandığını söyledi. Bu anlamda son yıllarda ön plana çıkan internetten alışverişin daha da önemli hale geldiğini belirten Kaplan, "Özellikle nisan ayında pandeminin yoğun olduğu dönemde bile internetten satış yapan firmalarımızda herhangi bir durgunluk olmadı, hatta artış yaşandı. Şu anda genel sektörümüzün de beklentisi internetten satışların daha fazla olması yönünde." dedi.

İnternet alışverişi konusunda sektör temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve bu alanda yeni planlamalar yapmaya karar verdiklerini aktaran Kaplan, şöyle devam etti:

"Artık alışkanlıklar değişiyor, biz de gücümüzü korumak adına buna ayak uydurmalıyız. Mesela ben internetten alışveriş yapmayan bir insandım. Ama pandemi döneminde çocuklarımın da katkısıyla artık evin ihtiyaçlarını internetten karşılamaya başladık. Bu ister istemez kendi ürünlerimize de yansıdı. Mesela firma olarak bizim Katar ve Kuveyt'te yerlerimiz var. O mağazalarımız pandemi sürecinden dolayı kapalıydı. Biz de denemek için sosyal medya üzerinden verilen reklamlarla satış yapmaya başladık. Ciddi satışlar da gerçekleştirdik."

Yüzde 10'luk artış

Kaplan, internetten satış için ilerleyen süreçte önemli adımlar atmak istediklerine dikkati çekerek şunları söyledi:

"Önümüzdeki süreçte internetten satışların sektördeki payının artacağını düşünüyoruz. Özellikle gelişmiş ülkelerde internetten satış daha iyi olacak. Mesela Almanya ve ABD gibi gelişmiş ülkelerde, halihazırda internetten satış anlamında ciddi bir ağ var. Önümüzdeki süreçte tüm sektörlerde olduğu gibi halıcılıkta da internet alanındaki talebin çok daha artacağına inanıyoruz."

Pandemi sürecinde internetten satışın artış eğilimi noktasında üye firmalar arasında bir araştırma gerçekleştirdiklerini belirten Kaplan, şunları kaydetti:

"Artışı tespit etmek anlamında sektörümüze dair bir çalışma yaptık aslında. Bu amatörce yapılan çalışma olsa da gördük ki ulaştığımız birkaç ülkede internetten satışlarımız yüzde 10 civarında arttı. Kanaatimiz özellikle gelişmiş ülkelerde ciddi bir artış olabilecek. Ciddi bir reklam ağını kurabilirsek internetten satış alanında çok ciddi kazanımlar sağlayabiliriz."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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