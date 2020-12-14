Son dakika gündem: Türkmen çocuklar bu kış üşümeyecek
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Son dakika gündem: Türkmen çocuklar bu kış üşümeyecek

14.12.2020 14:56 | Son Güncelleme: 14.12.2020 15:02
Son dakika gündem: Türkmen çocuklar bu kış üşümeyecek

Son dakika haberler: Denizli Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından, Denizli'de ikamet eden Türkmen vatandaşların çocuklarına kışlık mont dağıtıldı.

Denizli Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından, Denizli'de ikamet eden Türkmen vatandaşların çocuklarına kışlık mont dağıtıldı.

Soğukların kendini hissettirmeye başladığı ve kış aylarına girdiğimiz bu günlerde Denizli Ülkü Ocakları "Çocuklar Üşümesin" kampanyası çerçevesinde Denizli'de ikamet eden Türkmen vatandaların çocuklarına kışlık mont dağıtımına başladı. Kampanya kapsamında ilk dağıtım Tavas ilçesinde gerçekleştirildi. Tavas Ülkü Ocakları tarafından ilçede yaşayan 36 çocuğa kışlık mont dağıtımı yapıldı. 1 ay içerisinde tüm Türkmen çocuklarına montları verileceğini belirten Denizli Ülkü Ocakları Başkanı Murat Aydınlı, "Şehrimizde ikamet eden Türkmen vatandaşlarımızın çocukları soğukta üşümesin diye düzenlemiş olduğumuz kışlık mont kampanyasında Tavas Ülkü Ocaklarımız ilk dağıtımını gerçekleştirdi. Tavas'ta soydaşlarımızın yüzünü güldüren Ocak başkanımız Bekir Kaymakcı ve yönetimine çok teşekkür ederim. Bir ay içerisinde inşallah Denizli'deki tüm Türkmen vatandaşların yavrularına montlarını teslim edeceğiz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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