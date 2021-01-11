Son dakika gündem: Pakistan'da çocuk felcine karşı 2021'in ilk aşı kampanyası başlatıldı
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Son dakika gündem: Pakistan'da çocuk felcine karşı 2021'in ilk aşı kampanyası başlatıldı

11.01.2021 20:03 | Son Güncelleme: 11.01.2021 20:06
Son dakika gündem: Pakistan'da çocuk felcine karşı 2021'in ilk aşı kampanyası başlatıldı

Edinilen son dakika haberine göre Pakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen çocuk felcine karşı başlatılan kampanya kapsamında 40 milyon çocuğun aşılanması hedefleniyor.

Pakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen çocuk felcine karşı başlatılan kampanya kapsamında 40 milyon çocuğun aşılanması hedefleniyor.

Çocuk Felci Programı Sözcüsü Zülfikar Babakel, yaptığı açıklamada, 5 gün sürecek bu yılın ilk aşı kampanyası kapsamında ülke genelinde 40 milyon çocuğun aşılanması için çalışacaklarını söyledi.

Hükümet, çocuk felci vakalarının 2017'deki orana düşürülmesini hedefliyor.

Pakistan, 1994'te başlatılan çocuk felcini bitirme kampanyası çerçevesinde yıllık 20 bin olan vaka sayısını 2017'de 8'e kadar düşürmüştü. 2017'nin ardından çocuk felci vakalarında artışların yaşandığı Pakistan'da, 2018'de 12, 2019'da 147, 2020'de ise 84 vaka tespit edilmişti.

Bildirilmeyen vakaların çocuk felcinin artmasına neden olduğu belirtiliyor.

Çocuk felci, özellikle 5 yaşından küçük çocuklarda ölüme sebep olabiliyor.

Öte yandan Pakistan'da bugüne kadar Kovid-19 vakaları 500 bini aştı, 10 bin 600'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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