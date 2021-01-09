Manisa'da TIR ile otomobil çarpıştı 1 ağır yaralı

MANİSA'nın Kula ilçesinde, TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu Eşme Kavşağı'nda meydana geldi. Muhammed Talipoğlu (28) yönetimindeki 06 RRN 06 plakalı otomobil, İzmir yönünden Uşak yönünde doğru seyir halinde iken, Eşme karayolundan İzmir- Ankara D300 karayoluna bağlanmak isteyen Münacettin Uysal'ın kullandığı 45 YA 5490 plakalı TIR'a yandan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil içerisinde sıkışan otomobilin sürücüsü, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobil içerisinde sıkışan Talipoğlu'nu bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Talipoğlu, önce Kula Devlet Hastanesi'ne, ardından da hayati tehlikesi olduğu için Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan, kaza nedeniyle İzmir- Ankara D300 karayolunun Uşak istikametinde trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan otomobil ve TIR'ın yoldan kaldırılması ile trafik normal seyrine döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan YİĞEN