Son dakika gündem: İçişleri Bakanlığına 22 sözleşmeli bilişim personeli alınacak
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Son dakika gündem: İçişleri Bakanlığına 22 sözleşmeli bilişim personeli alınacak

Son dakika gündem: İçişleri Bakanlığına 22 sözleşmeli bilişim personeli alınacak
Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli 22 bilişim personeli alınacak.

İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli 22 bilişim personeli alınacak.

İçişleri Bakanlığının Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre adaylar, 16-22 Ağustos tarihleri arasında www.icisleri.gov.tr adresindeki "2021 yılı Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınavı Başvuru Formu" üzerinden ilgili sınav duyurusu bölümündeki link aracılığıyla e-Devlet şifresi ile müracaatını yapabilecek.

Posta yolu ile veya bizzat müracaat kabul edilmeyecek.

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi İçişleri Bakanlığının internet sitesinde 26 Ağustos'ta ilan edilecek. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacak.

Sözlü sınav 21-23 Eylül'de İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda yapılacak.

Yazılı ve sözlü sınav sonuçları www.icisleri.gov.tr adresinden ilan edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur

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