Son dakika gündem: Bakan Yanık: Evde bakım yardımını bayram öncesi hesaplara yatırıyoruz
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Son dakika gündem: Bakan Yanık: Evde bakım yardımını bayram öncesi hesaplara yatırıyoruz

Son dakika gündem: Bakan Yanık: Evde bakım yardımını bayram öncesi hesaplara yatırıyoruz
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan evde bakım yardımı ödemelerinin Kurban Bayramı'ndan önce gerçekleştirileceğini açıkladı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan evde bakım yardımı ödemelerinin Kurban Bayramı'ndan önce gerçekleştirileceğini açıkladı.

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, yaşamlarını kendi başlarına sürdüremeyen, ailesi yanında bakımı mümkün olmayan engelli vatandaşlara kuruluşlarda bakım hizmeti sunduklarını, aileleri yanında kalan engellilere ise gündüz bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek olduklarını belirtti.

Bakıma ihtiyacı olan engelli bireylerin aileleri yanında desteklenmelerinin öncelikli hedeflerinden biri olduğunu kaydeden Bakan Yanık, "Engelli vatandaşlarımıza yönelik politikalarımızı aile odaklı sosyal hizmet vizyonumuz doğrultusunda geliştiriyoruz. Evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlarımızı da destekliyoruz. Şu an yarım milyonu aşkın vatandaşımıza evde bakım yardımı veriyoruz" dedi.Haziran ayı evde bakım yardımı ödemelerinin Kurban Bayramı'na denk geldiğini anımsatan Bakan Yanık, bayram öncesi ihtiyaç sahibi aileleri desteklemek amacıyla ödeme tarihini öne çektiklerini belirterek, "Evde Bakım Yardımı ödemelerini hesaplara yatırmaya başladık" dedi.

Bakan Yanık, evde bakım yardımı ödemeleri kapsamında temmuz ayında 893,1 milyon TL ödeme yapılacağını kaydetti. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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