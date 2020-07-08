Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 396 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altın, yatırımcısının yüzünü güldürüyor. 2 haftalık yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 396 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 396,2 liradan işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla ve tüm zamanların en yüksek kapanış fiyatı olan 395,9 liradan tamamladı.

GRAMI 396 LİRADAN İŞLEM GÖRÜYOR

Yeni güne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 396,2 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 643 lira, Cumhuriyet altını da 2.631 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1.795,5 dolar seviyesinde bulunuyor.

GÜNDEMDEKİ GELİŞMELER ONS FİYATINI ETKİLEYECEK

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin ikinci dalga endişeleriyle, ABD ile Çin arasında artan gerilimin risk algısını görece yükselttiğini, bu durumun da altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

Bugün veri gündeminin sakin olduğunu belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.780 doların destek, 1.820 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 390-400 lira bandının izleneceğini kaydetti.

Kaynak: AA