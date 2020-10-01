Göztepe, Guilherme'yi 2 yıllığına kadrosuna kattı

Trabzonspor ile yollarını ayıran Guilherme, kariyerine Süper Lig'de devam edecek. Brezilyalı futbolcu, İzmir ekibi Göztepe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.