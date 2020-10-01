Göztepe, Guilherme'yi 2 yıllığına kadrosuna kattı
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Göztepe, Guilherme'yi 2 yıllığına kadrosuna kattı

01.10.2020 16:05 | Son Güncelleme: 01.10.2020 16:18

Trabzonspor ile yollarını ayıran Guilherme, kariyerine Süper Lig'de devam edecek. Brezilyalı futbolcu, İzmir ekibi Göztepe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Guilherme Costa Marques'i kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

Göztepe Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, 29 yaşındaki oyuncunun 2 yıllık kiralanması konusunda Portekiz temsilcisi Alvarenga ile anlaşıldığı bildirildi. Guilherme ile satın alma opsiyonlu olarak sözleşme imzalandığı belirtildi.

SÜPER LİG'DE 64 MAÇTA FORMA GİYDİ

Türkiye kariyerinde Yeni Malatyaspor ve Trabzonspor'da forma giyen Brezilyalı futbolcu Süper Lig'de 64 maçta 10, Türkiye Kupası'nda ise 13 müsabakada 4 gole imza attı.

Guilherme, Trabzonspor'la sözleşmesini feshettikten sonra İzmir ekibine imza atarken, bordo-mavili kulüpten alacaklarına karşılık olarak 350 bin euro alacak.

Göztepe, Guilherme'yi 2 yıllığına kadrosuna kattı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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