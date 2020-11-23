General Motors, hava yastığı problemi nedeniyle 5,9 milyon aracını geri çağıracak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

General Motors, hava yastığı problemi nedeniyle 5,9 milyon aracını geri çağıracak

23.11.2020 18:47 | Son Güncelleme: 24.11.2020 10:00

ABD Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi, otomotiv üreticisi General Motors'un Takata hava yastığı problemi nedeniyle 5,9 milyon kamyonet ve SUV modelini geri çağırması gerektiğine karar verdi.

ABD Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi'nden (NHTSA) yapılan açıklamada, General Motors'un (GM) 2007-2014 yıllarında üretilen kamyonet ve SUV modellerinde hava yastıklarının geri çağrılan diğer Takata hava yastıklarında olduğu gibi yüksek ısıya ve neme uzun süre maruz kaldıktan sonra patlama riski altında olduğu belirtildi.

1,2 MİLYAR DOLARA MAL OLACAK

NHTSA'nin kararının GM'ye maliyetinin 1,2 milyar dolara mal olması hesaplanıyor. Dünya çapında birçok otomobil üreticisi söz konusu hava yastığı sorunu nedeniyle araçlarını geri çağırırken, GM, geri çağırmayı önlemek için NHTSA'ya başvuruda bulunmuştu.

ARAÇ SAHİPLERİ İNTERNET ÜZERİNDEN KONTROL EDECEK

Araç sahipleri, 17 haneli araç kimlik numarası ile NHTSA internet sitesi üzerinden araçlarının geri çağrılmadan etkilenip etkilenmediğini kontrol edebilecek.

General Motors, hava yastığı problemi nedeniyle 5,9 milyon aracını geri çağıracak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Murat Kurum Bülent Turan Ekrem İmamoğlu Abdülhamit Gül
Magazin Sıla Cem Yılmaz Demet Akbağ Acun Ilıcalı
Spor Şenol Güneş Abdullah Avcı Sergen Yalçın Malcolm Thomas Lewis Hamilton
Tüm Haberler Türk Kaza Medya Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: General Motors, hava yastığı problemi nedeniyle 5,9 milyon aracını geri çağıracak - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.11.2020 10:00:20. #1.15#
title