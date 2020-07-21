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Giresun'da fındık işçisinin günlük yevmiyesi en az 100 lira olacak

Giresun'da fındık toplama işinde çalışacak işçilerin günlük yevmiyesinin asgari 100 lira olarak belirlendi.

21.07.2020 14:45 | Son Güncelleme: 21.07.2020 15:32

Giresun Valiliği'nce 2020 yılı fındık hasadının yaklaşması nedeniyle fındık toplama işlerinde çalışacak tarım işçilerine ödenecek ücretlerin tespiti amacıyla komisyon oluşturuldu. Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven başkanlığında toplanan komisyon, fındık toplama işinde çalışabilme kriterlerine uygun işçilere, yaş ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın, yemek işverene ait ise günlük 100 lira, yemeğin işçilere ait olması durumunda ise 110 lira yevmiye ödenmesini kararlaştırdı.

PATOZUN SAATİ 230 LİRA OLACAK

Fındık ayıklama işinde kullanılan patoz makinesinin saat ücreti ise 230 lira olarak belirlenirken, fındıkların taşınması işinde çalışacak çuvalcılara yemek işverene aitse günlük 120 lira, yemek işçiye aitse 130 lira, aşçılara da 110 lira ödenmesine karar verildi.

Çocuk işçi çalıştıranlara da 2 bin 809 lira para cezası uygulanacak.

Giresun'da fındık işçisinin günlük yevmiyesi en az 100 lira olacak

Kaynak: AA

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