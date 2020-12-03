Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüse yakalandı

Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile eşinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı. Kabine'de daha önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da koronavirüse yakalanmıştı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kasapoğlu, "Eşimle birlikte yaptırmış olduğumuz Covid-19 testlerimiz pozitif çıktı. Çok şükür genel durumumuz iyi, doktorlarımızın tavsiyesiyle evde tedavi olmaktayız. Dualarınızı istirham eder, bu vesile ile herkes için sağlık ve afiyet temenni ederiz" ifadelerini kullandı.

SOYLU İLE SELÇUK DA KORONA OLMUŞTU

Daha önce Kabine'den İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da koronavirüse yakalanmıştı.