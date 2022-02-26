Son dakika! Geleneksel okçulukta Büyükler Salon Türkiye Şampiyonası, Samsun'da devam ediyor

SAMSUN (AA) - Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından düzenlenen Büyükler Salon Türkiye Şampiyonası, Samsun'da devam ediyor.

İlkadım Okçuluk Salonu'nda düzenlenen organizasyonun ikinci gününde sıralama atışları yapıldı. Müsabakalara 120 kulüpten 260'ı kadın 810 sporcu katılıyor.

Şampiyonada yarın madalya atışları gerçekleştirilecek.

Organizasyonu takip eden Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, AA muhabirine, Samsun'da 2022 yılının ilk şampiyonasını düzenlediklerini söyledi.

Her geçen yıl geleneksel okçuluğa sporcuların daha çok ilgi duyduğunu dile getiren Toksöz, "Samsun'daki organizasyona ciddi katılım var. Kapalı salonda bine yakın sporcunun geleneksel okçulukta yarıştığı bir şampiyona oluyor. Bu anlamda bizim için çok önemli. Kulüp sayımız 600'e, sporcu sayımız da 10 bine yaklaştı. 2,5 yıl önce kurulmuş ve 2 yılını salgınla geçirmiş bir federasyon olarak bunlar hiç de küçümsenmeyecek sayılar ama potansiyelimiz bunun 3-4 katı ve buna da en kısa zamanda ulaşacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Toksöz, sporcu ve ailelerinin ata sporuna ilgisinin çok fazla olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Geleneksel okçuluk, genlerimizde olan ata mirası. Modern sporlarla geleneksel sporlara da son dönemde ciddi yönelme var. Özellikle yerli diziler ve farklı etkinlikler gitgide bu sayıları artırıyor. Gayemiz bu ilgiyi nitelikli sporcu yetiştirecek düzeye getirmek. Çok yeni bir federasyonuz ama üstüne koyarak yavaş yavaş gitmeye çalışıyoruz. Bu anlamda sorumluluğumuz da büyük. Hep beraber Türk okçuluğunu dünyada önemli noktalara getireceğiz."