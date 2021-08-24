Son dakika... Gaziantep Teknik Direktörü Erol Bulut: "Kazanmak için Malatya'ya gideceğiz"
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Son dakika... Gaziantep Teknik Direktörü Erol Bulut: "Kazanmak için Malatya'ya gideceğiz"

Son dakika... Gaziantep Teknik Direktörü Erol Bulut: 'Kazanmak için Malatya'ya gideceğiz'
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Spor

Son dakika haberi: Gaziantep, Süper Lig'in 3. haftasında 28 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Gaziantep'in teknik direktörü Erol Bulut, Malatya'ya kazanmak için gideceklerini söyledi.

Gaziantep, Süper Lig'in 3. haftasında 28 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Gaziantep'in teknik direktörü Erol Bulut, Malatya'ya kazanmak için gideceklerini söyledi.

Bulut, idman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta Beşiktaş'a karşı iyi oynadıklarını belirterek, "1 puan aldık ancak 2 puanı da kaçırmış olduk." dedi.

Yeni Malatyaspor'un geçen hafta Göztepe'yi 1-0 yendiğini hatırlatan Bulut, "Onlar da 5-3-2 sistemi ile oynuyorlar. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Kazanmak için Malatya'ya gideceğiz. Üç puanı alıp evimize dönmeyi istiyoruz." diye konuştu.

Bulut, sakatlığı devam eden Maxim ile ilgili olarak da "Malatya maçından sonra bir sıkıntısı olmazsa antrenmanlara katılabilecek. Sağlık sıkıntısı çıkmaz ise milli maç arasından sonra Antalyaspor maçında bizimle birlikte olabilecek." ifadesini kullandı.

"Herkes üzerine koyarak devam edecek"

Bulut, takıma 1-2 transfer daha yapılacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu noktada başkanımıza ve yönetimimize de teşekkür etmek istiyorum. Büyük çaba gösteriyorlar. Yeni gelen arkadaşlarımız da aramıza katıldığında herkes seviyesini bir tık daha yukarı çıkararak çalışmalarına devam edecek. Hedefimiz belli isteklerimiz belli bu yüzden üzerine koyarak devam etmemiz gerekiyor."

Bulut, Beşiktaş maçında Kalyon Stadyumunun zeminin kötü olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Zemin konusunda ülkemizde genel bir kanı var. Zeminden her zaman futbolcular, hocalar şikayetçi. Yurt dışına çıkıldığında orada zeminle ilgili hiçbir sorun yaşanmıyor ancak bizim ülkemizde maalesef bu sorunlar yaşanıyor. Bu konunun üzerinde çalışılması gerektiğini düşünüyorum. Futbol güzel zeminde sorunsuz zeminde yapılır. Zemin dolayısıyla performansını gösteremeyen takımlar oldu yine olmaya da devam edecek. Hava şartları bozulduğunda zeminlerimizin ne hale geldiğini hepimiz biliyoruz."

Hazırlıklar sürüyor

Kırmızılı-siyahlı ekip, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına kulüp tesislerinde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

Isınma hareketlerin ardından güç ve kuvvet çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Antrenman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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