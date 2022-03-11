Son Dakika: Galatasaray, TFF'den 29. hafta maçlarının 10 gün ertelenmesini talep etti

Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu'na 29. hafta karşılaşmalarının 10 gün ertelenmesi için başvuruda bulundu. Sarı-Kırmızılılar'dan hayli uzun ve dikkat çeken bir açıklama geldi.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:

"ALT LİG MAÇLARI ERTELENDİ"

"Doğal afet şartlarının yaşandığı, okulların resmi olarak iki gün tatil edildiği, çok sayıda kamu görevlisinin idari izinli sayıldığı bugünlerde TFF aynı zamanda 2. ve 3. Lig maçlarının mücbir sebep nedeniyle ertelenmesini karara bağlamış durumdadır.

"ANTRENMANSIZ ÇIKACAĞIZ"

Türk futbol tarihinin en büyük başarılarından birini elde etme arifesinde, UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Finali yolunda emin adımlarla yürüdüğümüz bu dönemde, biraz önce belirttiğimiz ve tamamı bizim kontrolümüz dışında olan gelişmeler nedeniyle Süper Lig'de bir sonraki maçımız olan Beşiktaş mücadelesine antrenman yapmadan çıkma olasılığımız çok yüksektir.

"HERKESE MORAL OLACAKTIR"

Türk futbolu olarak içinden geçtiğimiz bu zorlu dönemde, Avrupa Ligi'nde elde edeceğimiz her başarının, ülke puanımıza paha biçilemez katkılar sunacağı, Türk futbolunun geleceğini aydınlatacağı, tüm milletimize büyük umut, güven ve moral vereceği ortadadır.

"MİLLİ BAŞARIDIR"

Bu ülkede sporun birleştirici gücüne inanan milyonlarca kişi için, Galatasaray'ın çeyrek final ve olası final yolculuğu tüm taraftarlık duygularının ve renk sevdalarının ötesinde, uzun yıllardır özlediğimiz, hayalini kurduğumuz milli bir başarıdır.

"ADİL REKABET İLKESİNE OLAN İNANCIMIZLA TALEP EDİYORUZ"

Bu nedenle, Federasyonumuzun vermiş olduğu 2. ve 3. Ligler ile ilgili emsal teşkil edebilecek erteleme kararı ve 17 Mart 2022 Perşembe günü oynayacağımız Barcelona FC Avrupa Ligi Son 16 Tur Rövanş müsabakası dikkate alınarak;

Doğal afet şartlarının devam ettiği hususu geçerli olmak üzere; Adil rekabet ilkesine olan inancımızla, 2021-22 Süper Lig sezonunun 29. haftasının maçlarının 10 gün ertelenmesi talebini bilgi ve tasviplerinize sunuyoruz."

Ayrıntılar geliyor...