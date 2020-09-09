Son Dakika: Galatasaray, Oghenekaro Etebo transferini resmiyete kavuşturdu
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Son Dakika: Galatasaray, Oghenekaro Etebo transferini resmiyete kavuşturdu

Son dakika: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, geçtiğimiz günlerde KAP'a bildirdiği Oghenekaro Etebo'nun kiralık transferini sosyal medyadan paylaştığı özel videoyla resmen açıkladı. Deneyimli futbolcuyla sezon sonuna kadar anlaşıldı.

09.09.2020 21:33 | Son Güncelleme: 09.09.2020 22:17

Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde KAP'a bildirilen Oghenekaro Etebo'nun transferi resmiyete kavuştu. Sarı kırmızılı ekip, transferi sosyal medyadan yaptığı paylaşımla resmiyete kavuşturdu.

Kulüp, "Galatasaray Sportif A.Ş., profesyonel futbolcu Oghenekaro Etebo'nun kiralık transferi için sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Oghenekaro Etebo'ya kulübümüze hoş geldin diyor, Galatasaray forması altında kendisine başarılı bir sezon diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

675 BİN EURO ÖDENECEK

Etebo, için Galatasaray, net 675 bin euro tutarında ödemeye yapacak. Öte yandan Galatasaray'ın 7 milyon 500 bin euro değerinde satın alma opsiyonu da bulunuyor. Futbolcu ise net 1 milyon 200 bin euro sabit transfer ücreti alacak.

Son Dakika: Galatasaray, Oghenekaro Etebo transferini resmiyete kavuşturdu

STOKE CITY'DE OYNADI

2015/16 sezonunda Portekiz'in Feirense takımına transfer olarak Nijerya'dan Avrupa'ya açılan Etebo, burada geçirdiği yarım sezonun ardından Las Palmas'e giderek La Liga tecrübesi edindi. 2018/19 sezonu başında İngiltere'nin köklü ekiplerinden Stoke City'ye 7,2 milyon euro bonservis karşılığında transfer olan Nijeryalı futbolcu, İngiltere Championship Ligi'nde 45 maçta görev aldı.

13 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

Etebo, yeni takımında 13 numaralı formayı sırtına geçirecek.

Son Dakika: Galatasaray, Oghenekaro Etebo transferini resmiyete kavuşturdu

LA LIGA'DA 11 MAÇA ÇIKTI

Geride bıraktığımız sezonun ocak ayında İspanya'nın Getafe takımına kiralanarak La Liga'ya geri dönen Etebo, burada yarım sezonda 11 resmi maçta görev alarak kulübü Stoke City'ye geri döndü.

"ŞAMPİYONLUKTA GÖRÜŞMEK ÜZERE"

İmza sonrası görüşlerini dile getiren Etebo, "Böyle büyük ve tarihi bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Başkanımıza ve başkan yardımcılarımıza beni sıcak karşılamalarından dolayı teşekkür ederim. Gerçekten kendimi evimde gibi hissettim. Sezon sonunda şampiyonlukta görüşmek üzere diyorum. Bu vesile ile Başkanımıza, tüm teknik kadroya, tüm taraftarlarımıza sıcak karşılama için bir kez daha teşekkür ederim" dedi.

"SAVAŞÇI BİR YAPISI VAR"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ise transfer hakkında ""Çok genç bir kardeşimiz. Savaşçı bir karakteri var. Başarıyı isteyen bir yapısı var. Onun Galatasaray'a hizmet edeceğine ve camiamızı mutlu edeceğine inanıyoruz. Allah utandırmasın" sözlerini kullandı.

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Son Dakika: Galatasaray, Oghenekaro Etebo transferini resmiyete kavuşturdu
Haber Yorumları (7)
EMRE: Paralı Yabancılara dağıtın böylece alt yapıdan gelen hiçbir futbolcu gelişemesin ve hep yerimizde sayalım bu sistem yanlış bir sistem Türk futbolunu hiçbir zaman geliştirmez. . Günü kurtarma , Ligi kurtarma projeleri 5 sene yabancı futbolcu almayın sadece Türk futbolcu oynatın 5 sene sonra Dünya şampiyonu oluruz . .
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ESKİ GALATALİ: Fatih Terim gitmeden galatasaraya donmem ya ben ya Fatih.o kadar
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ALİ: fatih terimi seçiyoruz
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