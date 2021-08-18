Son Dakika: Galatasaray, Marcao'yu kadro dışı bıraktı
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Son Dakika: Galatasaray, Marcao'yu kadro dışı bıraktı

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Son dakika: Galatasaray, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yumruk atan Marcao'yu kadro dışı bıraktı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Marcos do Nascimento Teixeira'nın tedbiren çalışmalarını takımdan ayrı bireysel olarak sürdürmesi kararını almış bulunmaktayız" denildi.

Galatasaray, Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na kafa ve yumruk atan Marcao'ya ilk yaptırımı uyguladı. Sarı-kırmızılı kulüp, Brezilyalı savunmacıyı kadro dışı bıraktı.

"SAVUNMASI ALINDIKTAN SONRA NİHAİ OLARAK İDARİ VE MALİ CEZA OYUNCUMUZA TEBLİĞ EDİLECEKTİR"

Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.5 Yönetim Kurulu olarak, oyuncumuz Marcos do Nascimento Teixeira'nın tedbiren çalışmalarını takımdan ayrı bireysel olarak sürdürmesi kararını almış bulunmaktayız. 2021-2022 sezonu profesyonel futbol disiplin yönetmeliği uyarınca oyuncumuzun savunması alındıktan sonra nihai olarak idari ve mali ceza oyuncumuza tebliğ edilecektir" ifadelerine yer verildi.

Son Dakika: Galatasaray, Marcao'yu kadro dışı bıraktı
Son dakika... Galatasaray, Marcao'nun takımdan ayrı bireysel çalışacağını açıkladı
Son dakika... Galatasaray, Marcao'nun takımdan ayrı bireysel çalışacağını açıkladı
Son Dakika | Galatasaray Kulübü, Brezilyalı futbolcu Marcao'nun tedbiren takımdan ayrı bireysel olarak çalışmalarını sürdüreceğini açıkladı.
Son Dakika | Galatasaray Kulübü, Brezilyalı futbolcu Marcao'nun tedbiren takımdan ayrı bireysel olarak çalışmalarını sürdüreceğini açıkladı.
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