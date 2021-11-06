Son Dakika: Galatasaray'dan UEFA'ya kural hatası başvurusu! Sarı-kırmızılılar hükmen galibiyet talep ediyor

UEFA Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova'yla 1-1 berabere kalan Galatasaray, karşılaşmada kural hatası yapıldığı gerekçesiyle UEFA'ya başvuruda bulundu.

GALATASARAY HÜKMEN GALİBİYET İSTİYOR

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Futbol Takımımızın UEFA Avrupa Ligi E Grubu dördüncü haftasında 04.11.2021 tarihli Lokomotiv Moskova maçındaki kural hatası nedeniyle tarafımızdan, hükmen galibiyet, bu talebimiz kabul görmezse maçın tekrar oynanması talebi ile UEFA nezdinde gerekli hukuki başvuruyu yapmıştır" ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

İsviçreli hakem Sandro Scharer'in Lokomotiv oyuncusu Dmitri Zhivoglyadov'a 2 kez sarı kart göstermesine rağmen oyundan atmadığı iddia edilmişti. 90+2'de Kerem'e yapılan faul sonrasında Dmitri'ye kart çıktı. Sonrasında ise saha içi karıştı. Hakem Sandro Scharer, bu bölgeye giderek Diagne'ye sarı kart çıkardı. Ardından cezalandırılan isim Barinov oldu. Sonra yine sarı kartı olan Zhivoglyadov'a kart çıktığı öne sürüldü. Rus basını, hakemin olayların başında Zhivoglyadov'a çıkardığı kartı unutarak yeniden kart gösterdiğini belirtmişti.

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