Son Dakika: Galatasaray, Aralık ayında seçime gidiyor

Son dakika: Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu, seçime gitme kararı aldı. Sarı kırmızılılarda başkanlık seçimi 19-26 Aralık tarihlerinde yapılacak.

Galatasaray seçime gidiyor. Sarı kırmızılıların Aralık ayında seçim yapması bekleniyor.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu, oy birliğiyle 19-26 Aralık 2020 tarihinde yapılmak üzere seçim kararı almıştır. Pandemi nedeniyle, 7244 sayılı kanun ve bu kanuna istinaden çıkartılan genelge çerçevesinde başvuru yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

ALBAYRAK'IN ADAY OLMASI BEKLENİYOR

Sarı kırmızılılarında bir dönem yöneticilik yapan Burak Elmas ile 2. Başkan görevini yürüten Abdürrahim Albayrak'ın başkanlığa aday olması bekleniyor.