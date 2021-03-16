Son Dakika: Galatasaray'ın efsane futbolcularından Erhan Önal, 63 yaşında hayatını kaybetti

Milli Takım'ın ve Galatasaray'ın eski yıldızlarından Erhan Önal hayatını kaybetti. 1985-1992 yılları arasında Galatasaray'da 203 maça çıkan efsane isim 63 yaşında vefat etti. 2011 yılında beyin kanaması geçiren ve tedavisinin ardından toparlanan ancak çeşitli rahatsızlıkları olduğu bilinen Önal kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Münih Türkgücü, Bayer Münih, Standard Liege, Fenerbahçe formaları da giyen Erhan Önal Türk Milli Takımı'nda da görev almıştı. 3 Eylül 1957'de Almanya'da doğan Erhan Önal futbolculuk dönemindeki uzun sakalları nedeniyle "Papaz Erhan" lakabını almıştı.

TFF BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan 63 yaşındaki Erhan Önal'ın vefatıyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"A Milli Takımımız ve Galatasaray'ın efsane isimlerinden Erhan Önal'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 12 kez Ay-Yıldızlı formayı giyen Erhan Önal, Almanya'da futbola başlarken Münih Türkgücü, Bayern Münih, Standart Liege, Fenerbahçe ve uzun yıllar Galatasaray kulüplerinde oynadı. Önal, menajer ve yorumcu olarak da futbola katkı sağladı. Merhum Erhan Önal'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri, Galatasaray Kulübü ve tüm futbol camiasına başsağlığı dileriz."

GALATASARAY'DAN TAZİYE MESAJI

Galatasaray Kulübü tarafından yayımlanan mesajda da, "1985-1992 yılları arasında Galatasaray forması giyen, kulübümüzün 9304 sicil numaralı üyesi Erhan Önal'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.