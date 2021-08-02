Son Dakika: Galatasaray'ın Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Danimarka ekibi Randers oldu
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Son Dakika: Galatasaray'ın Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Danimarka ekibi Randers oldu

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Son dakika: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, 3. ön eleme turunda St. Johnstone'u elemesi halinde play-off turunda Danimarka ekibi Randers ile kozlarını paylaşacak.

UEFA'da üç organizasyonun play-off turundaki kura çekimi merkez Nyon'da gerçekleşti. Temsilcimiz Galatasaray, Danimarka ekibi Randers ile eşleşti.

Son Dakika: Galatasaray'ın Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Danimarka ekibi Randers oldu

ÖNCE TURLAMASI GEREKİYOR

Devler Ligi ön elemesinde PSV'ye elenen Aslan, Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İskoç ekibi St Johnstone'u geçmesi durumunda play-off etabında Danimarka temsilcisi Randers ile mücadele edecek.

Son Dakika: Galatasaray'ın Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Danimarka ekibi Randers oldu

MAÇ PERŞEMBE GÜNÜ

Galatasaray'ın St. Johnstone ile oynayacağı 3. ön eleme turu maçı perşembe günü saat 21.00'de Başakşehir Stadyumu'nda. Aslan, ilk maçta avantajlı skor elde etmek istiyor.

Son Dakika: Galatasaray'ın Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Danimarka ekibi Randers oldu

İlk maç: 19 Ağustos

Rövanş: 26 Ağustos.

Son Dakika: Galatasaray'ın Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Danimarka ekibi Randers oldu
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turunu geçmesi durumunda play-off turunda Danimarka'dan Randers ile karşılaşacak.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turunu geçmesi durumunda play-off turunda Danimarka'dan Randers ile karşılaşacak.
Haber Yorumları (1)
AHMET SAY: bi 5 sene avrupa hayali kurmasın türk takımları bu kadrolarla bu oyunlarla ancak ingiltere 3. ligiyle kapışırlar
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