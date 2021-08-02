Son Dakika: Galatasaray'ın Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Danimarka ekibi Randers oldu
Son dakika: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, 3. ön eleme turunda St. Johnstone'u elemesi halinde play-off turunda Danimarka ekibi Randers ile kozlarını paylaşacak.
UEFA'da üç organizasyonun play-off turundaki kura çekimi merkez Nyon'da gerçekleşti. Temsilcimiz Galatasaray, Danimarka ekibi Randers ile eşleşti.
ÖNCE TURLAMASI GEREKİYOR
Devler Ligi ön elemesinde PSV'ye elenen Aslan, Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İskoç ekibi St Johnstone'u geçmesi durumunda play-off etabında Danimarka temsilcisi Randers ile mücadele edecek.
MAÇ PERŞEMBE GÜNÜ
Galatasaray'ın St. Johnstone ile oynayacağı 3. ön eleme turu maçı perşembe günü saat 21.00'de Başakşehir Stadyumu'nda. Aslan, ilk maçta avantajlı skor elde etmek istiyor.
İlk maç: 19 Ağustos
Rövanş: 26 Ağustos.