Son Dakika: Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Ali Palabıyık yönetecek
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Son Dakika: Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Ali Palabıyık yönetecek

23.09.2020 13:22 | Son Güncelleme: 23.09.2020 14:16

Son dakika: Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu. 27 Eylül Pazar akşamı saat 19.00'daki dev mücadelede Ali Palabıyık düdük çalacak.

Süper Lig'in üçüncü haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 27 Eylül Pazar günü Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbiyi Ali Palabıyık yönetecek.

Son Dakika: Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Ali Palabıyık yönetecek

Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mehmet Cem Satman üstlenecek. Derbinin dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak.

Süper Lig'de oynanacak diğer maçları yönetecek hakemler şöyle;

Son Dakika: Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Ali Palabıyık yönetecek
Son Dakika: Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Ali Palabıyık yönetecek

Kaynak: Haberler.com

Haber Yorumları (6)
SALLAMAYIN BE: malatya maçına bi bakın fenerin
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FB: hakemi bırakın fenerbahçenin forveti yok sayın fb yönetimi sayenizde derbiye forvetsiz olarak çıkacağız ama bu durum sakatlık yahutta cezalı durumundan değil sizin forvet alamamanız durumundan oluyor dev derbiye forvetsiz çıkmakta ne demek karşımızda falcao ve diagne var fb de bir tek frey var başka fovette yok zaten vedatın gideceği aşağı yukarı belliydi çok geç kaldınız bu saatten sonra transfer yapsanız ne olur yapmasanız ne olur gs ye yenilip puan farkı 5 olunca transfere ne gerek var
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YORUMCU: FB-GS maçında fenerin golü iptal olacak diye öncesindeki faule bakmak için vara gidemeyen, fb li oyucuya ikinci sarıdan kırmızı kartı veremeyen korkak hakem değil mi bu?
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