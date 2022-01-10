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Son dakika! Galatasaray Fatih terim istifa etti mi?

Son dakika! Galatasaray Fatih terim istifa etti mi?
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Galatasaray'da kötü gidişatın ardından Fatih Terim'in durumu belli oldu. Sarı-kırmızılı yönetim, yapılan durum değerlendirmesinin ardından usta hocayla yollarını ayırdı. Böylece Fatih terim istifa etti mi sorusu yanıtını bulmuş oldu.

Galatasaray'da kötü gidişat sonrası yönetim kurulu flaş bir karar aldı. Başkan Burak Elmas, NEF Stadı'ndaki görüşmenin ardından İmparator'la yollarını ayırdı.

FATİH TERİM İSTİFA ETTİ Mİ?

Sezon başından Burak Elmas'ın başkan olmasının ardından Fatih Terim'in sözleşmesi uzatılmıştı. Gençleşme operasyonuna giden Fatih Terim, Avrupa Ligi'nde gruptan lider çıkarken; ligde hüsran yaşadı. 20. hafta sonunda Trabzonspor'un 22 puan gerisinde kaldı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Denizlispor'a taraftarı önünde penaltılarla elendi.

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Işıtan Gün, geçtiğimiz günlerde Pep Guardiola'nın yardımcısını Terim'in ekibine almak için görüştüklerini açıklamıştı. Terim ise, "Benim böyle bir görüşmeden haberim yok, olsa söylerdim" demişti. İmparator ile yönetim arasında bir süredir soğuk rüzgarlar esiyordu.

NEF Stadı'ndaki yönetim kurulu toplantısından önce stada gelen Fatih Terim , 10 dakika sonra buradan ayrıldı. Sarı-kırmızılı yönetim, ardından ayrılık kararını İmparator'a bildirdi.

Galatasaray'daki 4. dönemine 21 Aralık 2017'de başlayan Fatih Terim, 176 maça çıktı. 97 galibiyet, 44 yenilgi ve 35 beraberlik elde etti. Üst üste 2 şampiyonluk kazanan Terim, ardından koronavirüsün olduğu sezonda 6. oldu. Geçen yıl ise averajla şampiyonluğu kaybetmişti.

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