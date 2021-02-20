Son Dakika: Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti

Son dakika: Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, konuk olduğu Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti ve ligdeki galibiyet serisini 7 maça çıkardı.

Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray, sezonun flaş takımı Aytemiz Alanyaspor'a konuk oldu. Sarı kırmızılılar, karşılaşmayı tek golle kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren gol, 18. dakikada Emre Kılınç'ın ayağından geldi. Sarı kırmızılılar, bu sonuçla puanını 54 yaptı ve haftayı zirvede tamamlamayı garantiledi. Süper Lig'de 6 maç sonra mağlup olan Akdeniz ekibi ise 42 puanda kaldı.

Sarı kırmızılılar, gelecek hafta Erzurumspor'u konuk ederken Alanyaspor, Fatih Karagümrük deplasmanında 3 puan mücadelesi verecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 1: Karşılaşma hakem Zorbay Küçük'ün çaldığı düdükle başladı.

Dakika 4: Kullanılan taç atışı sonrası araya giren Mohamed, topla sol çaprazdan kat edip ceza alanına girer girmez vuruşunu yaptı, top direkten döndü.

Dakika 11: Mohamed'in pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Onyekuru, sağ ayağının dışıyla şutunu çekti, top yandan auta gitti.

Dakika 14: Fernandes sağ kanattan ortayı yaptı, arka direğe yakın bölgede Onyekuru topu tek pasla Mohamed'e çıkardı. Mohamed ceza sahası içinden şutunu çekti, top savunmadan döndü. Bu arada ofsayt bayrağı da havada.

Dakika 16: Berkan'ın pasında ceza sahası çizgisinin üzerinde topla buluşan Salih, sağ ayağıyla şutunu çekti, top sol yan direkten döndü.

Dakika 18: Galatasaray, Emre Kılınç'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Yedlin'in uzun pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Emre Kılınç, şutunu çekti top savunmadan döndü. Meşin yuvarlağı yeniden önünde bulan Emre, bir kez daha vurarak topu ağlara gönderdi.

Dakika 25: Moubandje soldan içeriye çevirdi, ceza sahası içinde topla buluşan Efecan şutunu çekti, Muslera kurtardı.

Dakika 27: Efecan'ın ortasında Babacar altıpas üzerinden topa dokundu, Muslera meşin yuvarlağı kutardı. Ardından Luyindama topu uzaklaştırdı.

Dakika 44: Sağ kanattan serbest vuruşu kullanan Salih ortayı yaptı, arka direkte Berkan topa dokunamadı.

Dakika 45: Sol kanattan Emre ortaladı, ceza sahası içinde önce Mohamed, sonra da Onyekuru topa vuramadı.

Dakika 45+5: Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Dakika 51: Sağ kanattan kullanılan kornerde Salih topu ortaladı, Babacar kafayı vurdu, arka direkte Moubandje topa dokundu ama dışarıya gitti.

Dakika 53: Sol kanattan Ömer ortaladı, Mohamed şutunu çekti top savunmadan döndü. Bir şut daha çeken Mohamed, topu filelere gönderdi fakat maçın hakemi yıldız oyuncunun topu elle kontrol ettiğini belirledi.

Dakika 61: Berkan'ın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Tayfur, şık bir çalım atarak şutunu çekti, Muslera gole izin vermedi.

Dakika 75: Efecan ceza sahası içi sağ çaprazından yerden ortaladı, Marcao'ya çarpan top kornere çıktı.

Dakika 85: Ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Davidson, şutunu çekti. Top Luyindama'dan döndü.

Dakika 86: Ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Davidson, kaleyi düşündü. Top, üstten auta gitti.

Dakika 88: Efecan sağ kanattan ortaladı, arka direkte Caulker kafayı vurdu, top Muslera'da kaldı.

Dakika 90: Ceza sahası içi sol çaprazında Davidson şutunu çekti, Muslera topu kornere çeldi.

Dakika 90+5: Karşılaşma Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.