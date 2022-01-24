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Son Dakika: Galatasaray'da De Andre Yedlin'in sözleşmesi feshedildi

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Son dakika: Galatasaray'da De Andre Yedlin'in sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi. Yedlin, saat 15:00 uçağı ile Amerika'ya gidiyor.

Galatasaray'da De Andre Yedlin ile yollar ayrıldı. Ali Naci Küçük'ün haberine göre; ABD'li sağ bek 15.00 uçağı ile ülkesine gidiyor.

Son Dakika: Galatasaray'da De Andre Yedlin'in sözleşmesi feshedildi

BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

De Andre Yedlin, geçen sezon şampiyonluk yolunda ortaya koyduğu performansla tepkileri üzerine çekmişti. Bu sezon da beklentilerin hayli altında kaldı.

SON TERCİH

Omar Elabdellaoui ve Sacha Boey'un yokluğunda şansı değerlendiremeyen Yedlin'in sonu sürpriz olmadı. ABD'li futbolcunun sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor Haberleri
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Galatasaray, Spor, Haber

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Yorumlar (1)
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