Son Dakika: Galatasaray'da başkanlık seçimi 12-19 Haziran tarihlerinde yapılacak

Son dakika: Galatasaray'da başkanlık seçimi 12-19 Haziran tarihlerinde yapılacak. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada başkanlık seçiminin, "12 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 19 Haziran 2021 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.