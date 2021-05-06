Son Dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz önümüzdeki olağan seçimli genel kurulda başkan adayı olmayacak

Son dakika: Galatasaray'da 29 Mayıs'ta yapılması planlanan başkanlık seçiminin iptal edilmesi camia içinde infial yaratmıştı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz bugün yaptığı açıklamada, önümüzdeki olağan seçimli genel kurulda başkan adayı olmayacağını duyurdu.