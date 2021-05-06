Son Dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz önümüzdeki olağan seçimli genel kurulda başkan adayı olmayacak
Son dakika: Galatasaray'da 29 Mayıs'ta yapılması planlanan başkanlık seçiminin iptal edilmesi camia içinde infial yaratmıştı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz bugün yaptığı açıklamada, önümüzdeki olağan seçimli genel kurulda başkan adayı olmayacağını duyurdu.
Öğlen saatlerinde kulüp binasında yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz sürpriz bir karar aldı. Cengiz, Haziran ayında yapılması planlanan başkanlık seçiminde aday olmayacağını duyurdu.
CENGİZ'İN AÇIKLAMASI
Mustafa Cengiz kararını duyurduğu açıklamasında, "Galatasaray Spor Kulübü'nün yapılacak ilk seçiminde bu şartlarda aday olmayacağımı sevgili Galatasaray camiasına saygıyla bildiririm" ifadelerini kullandı.