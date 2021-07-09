Son Dakika: Galatasaray, Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna kattı
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Son Dakika: Galatasaray, Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna kattı

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Son dakika: Galatasaray, Ankara Keçiörengücü'nün 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ı renklerine bağladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray, Keçiörengücü'nün 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz ile 5 yıllık sözleşme imzaladı" ifadelerine yer verildi.

Galatasaray, Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'ün ardından 3. transferini de gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar, Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI"

Kulübümüz, profesyonel futbolcu Barış Alper Yılmaz ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. 2000 yılında Rize'de dünyaya gelen Barış Alper Yılmaz, futbola 2011 yılında doğduğu şehrin takımlarından Rize Özel İdare Spor'da başladı. 2017 yılına kadar burada forma giyen Yılmaz, 2017-2018 sezonunda Ankara Demirspor transfer olarak profesyonel kariyerine başlangıç yaptı.

"GALATASARAY FORMASI ALTINDA KENDİSİNE BAŞARILI BİR KARİYER DİLİYORUZ"

Ankara Demirspor'da geçirdiği 3 sezonda 43 resmi maça çıkan genç oyuncu, 2020/2021 sezonunun başında ise Ankara Keçiörengücü'ne transfer oldu. Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de 34 maça çıkan Yılmaz, 8 gol atıp 5 de asist yaptı. Profesyonel kulüp kariyerinde çıktığı 79 maçta 9 gol ve 5 asistle skora katkı sağlayan 21 yaşındaki kanat oyuncusu, Türkiye U21 formasını ise 3 kez giydi. Yılmaz, Hırvatistan ile oynanan karşılaşmada Ay-Yıldızlı formayla ilk golünü kaydetti. Barış Alper Yılmaz'a kulübümüze hoş geldin diyor, Galatasaray forması altında kendisine başarılı bir kariyer diliyoruz.

Son Dakika: Galatasaray, Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna kattı
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Son Dakika: Galatasaray, Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna kattı - Haberler Spor
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