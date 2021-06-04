Son Dakika: Futbolda şike kumpası davasında eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, bin 406 hapis cezasına çarptırıldı

Son dakika: Futbolda şike kumpası davasında eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'ya bin 406 yıl hapis cezası verildi. Karaca, "gizliliği ihlal", "belgede sahtecilik" ve "iftira" suçlarından ceza aldı. Dönemin İstanbul Organize Suçlar ile mücadele şube müdürü Nazmi Ardıç'a, 1972 yıl 10 ay hapis cezası verildi. Şike soruşturmasını ilk başlatan polis Ahmet Kalender de en az 588 yıl hapis cezasına çarptırıldı.