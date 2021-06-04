Son Dakika: Futbolda şike kumpası davasında eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, bin 406 hapis cezasına çarptırıldı
Son dakika: Futbolda şike kumpası davasında eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'ya bin 406 yıl hapis cezası verildi. Karaca, "gizliliği ihlal", "belgede sahtecilik" ve "iftira" suçlarından ceza aldı. Dönemin İstanbul Organize Suçlar ile mücadele şube müdürü Nazmi Ardıç'a, 1972 yıl 10 ay hapis cezası verildi. Şike soruşturmasını ilk başlatan polis Ahmet Kalender de en az 588 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Kapatılan Samanyolu'nun Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'ya "Futbolda Şike Kumpası" davasında bin 406 yıl hapis cezası verildi.
GİZLİLİĞİ İHLAL VE BELGEDE SAHTECİLİK
Futbolda şike soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle Hidayet Karaca "gizliliği ihlal", "belgede sahtecilik" ve "iftira" suçlarından bin 406 yıl hapisle cezalandırıldı.
NAZMİ ARDIÇ'A 1972 YIL
Dönemin İstanbul Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç, bin 972 yıl 10 ay hapisle cezalandırıldı.
SORUŞTURMAYI AÇAN POLİSE 588 YIL CEZA
Futbolda şike soruşturmasını ilk başlatan polis, Ahmet Kalender'e en az 588 yıl hapis cezası verildi
SÜRECİ BAŞLATAN POLİSE 161 YIL HAPİS CEZASI
FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturma sürecini başlattığı iddiasıyla yargılanan eski polis memuru Lokman Yanık, 161 yıl 8 ay hapse mahkum edildi.
KOÇ VE YILDIRIM DA MAHKEMEDE
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimi, eski başkan Aziz Yıldırım ve dönemin yöneticileri de duruşma için Silivri'de bulundu. Yıldırım ve Koç'un açıklama yapması bekleniyor.
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