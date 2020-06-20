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Son Dakika | Futbol: Süper Lig

Son dakika haberleri... Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Hakemler: Ümit Öztürk, Samet Çavuş, Bahtiyar BirinciHes Kablo Kayserispor: Lung, Diego, Yasir Subaşı, Rienstra, Kvrzic, Hasan Hüseyin Acar, Campanharo, Djedje, Mensah, Pedro Henrique, MesanovicGençlerbirliği: Nordfeldt, Halil İbrahim Pehlivan, Ahmet Oğuz,...

Son Dakika | Futbol: Süper Lig
20.06.2020 19:41 | Son Güncelleme: 20.06.2020 20:12

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Ümit Öztürk, Samet Çavuş, Bahtiyar Birinci

Hes Kablo Kayserispor: Lung, Diego, Yasir Subaşı, Rienstra, Kvrzic, Hasan Hüseyin Acar, Campanharo, Djedje, Mensah, Pedro Henrique, Mesanovic

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Halil İbrahim Pehlivan, Ahmet Oğuz, Arda Kızıldağ, Toure, Baiano, Yasin Pehlivan, Candeias, Berat Ayberk Özdemir, Sio, Stancu

Gol: Dk. 36 Pedro Henrique (Hes Kablo Kayserispor)

Sarı kart: Dk. 41 Sio (Gençlerbirliği)

Süper Lig'in 28. haftasındaki mücadelede Hes Kablo Kayserispor, sahasında Gençlerbirliği karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

10. dakikada sağ kanattan başlayan Hes Kablo Kayserispor atağında, ceza yayı dışında rakibinden sıyrılan Hasan Hüseyin Acar'ın ortasına iyi yükselen Mesanovic'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

14. dakikada Yasir Subaşı'nın pasında ceza sahası önünde topla buluşan Mesanovic'in sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Nordfeldt'ten döndü. Gençlerbirliği savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

16. dakikada sağ kanattan gelişen Hes Kablo Kayserispor atağında, Mensah'ın ceza sahası içerisine gönderdiği topa altıpas önünde Mesanovic ayak koydu. Meşin yuvarlak yandan auta gitti.

36. dakikada Hes Kablo Kayserispor öne geçti. Sol taraftan Yasir Subaşı'nın ceza sahasına yerden ortasında Pedro Henrique topla buluştu. Bu futbolcunun topu kontrol ettikten sonra sol çaprazdan sert vuruşunda, meşin yuvarlak sağ köşeden filelerle buluştu: 1-0

43. dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında, ceza yayının önünde topla buluşan Sio'nun sert vuruşunda, kaleci Lung güçlükle meşin yuvarlağı kurtardı.

Maçın ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA

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