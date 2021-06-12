Son Dakika | Fransa Açık tek erkeklerde Djokovic ve Tsitsipas finale yükseldi
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Son Dakika | Fransa Açık tek erkeklerde Djokovic ve Tsitsipas finale yükseldi

Son Dakika | Fransa Açık tek erkeklerde Djokovic ve Tsitsipas finale yükseldi
Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge - Haberler | Spor

Son dakika gelişmesine göre Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık (Roland Garros) tek erkeklerde, oynanan müsabakalar sonucunda rakiplerini eleyen Novak Djokovic ve Stefanos Tsitsipas finale yükseldi.

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık (Roland Garros) tek erkeklerde, oynanan müsabakalar sonucunda rakiplerini eleyen Novak Djokovic ve Stefanos Tsitsipas finale yükseldi.

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 13. günü, akşam seansındaki tek erkekler yarı final karşılaşmalarıyla devam etti.

Erkeklerde dünya sıralamasının ilk basamağında yer alan Novak Djokovic, 3 numaralı seribaşı Rafael Nadal'ı 3-1 yenerek finale yükseldi.

Sırp tenisçi Djokovic, İspanyol rakibini 3-6, 6-3, 7-6 ve 6-2'lik setlerle mağlup ederek Fransa Açık yarı finalinde Nadal'ı eleyen ilk tenisçi olarak tarihe geçti.

4 saat 11 dakika süren müsabakayı kazanan Djokovic, finalde Yunan tenisçi Tsitsipas ile karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge

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Son Dakika | Fransa Açık tek erkeklerde Djokovic ve Tsitsipas finale yükseldi - Haberler Spor
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