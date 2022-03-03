Son Dakika: Formula 1, Rusya GP ile sözleşmesini feshetti

Ukrayna'yı işgale kalkılan Rusya'ya spor dünyasının yaptırımları bitmiyor. Formula 1 yönetimi, Rusya GP ile olan sözleşmesini feshetti.

YARIŞ OLMAYACAK

Soçi'de bu yıl eylül ayında yapılması planlanan yarış, şimdiden iptal edilirken 2023'te taşınacağı Petersburg'da da artık yarış olmayacak.

UZUN KONTRAT VARDI

Rusya Grand Prix'si Formula 1'in en kazançlı yarışlarından bir tanesiydi ve uzun süreli bir kontratı bulunuyordu. Formula yönetimi buna rağmen Rusya'yı devre dışı bıraktı.