Son Dakika: Fırtına'dan müthiş başlangıç! Trabzonspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 5-1 mağlup etti

Son dakika: Süper Lig'in açılış haftasında Trabzonspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 5-1 mağlup etti. Lige müthiş bir başlangıç yapan bordo-mavililerde yeni transferler performansıyla yıldızlaştı. Hem Hamsik hem de Gervinho gol ve asiste imza atarak takımını sırtlayan isimler oldu.