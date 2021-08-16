Son Dakika: Fırtına'dan müthiş başlangıç! Trabzonspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 5-1 mağlup etti
Son dakika: Süper Lig'in açılış haftasında Trabzonspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 5-1 mağlup etti. Lige müthiş bir başlangıç yapan bordo-mavililerde yeni transferler performansıyla yıldızlaştı. Hem Hamsik hem de Gervinho gol ve asiste imza atarak takımını sırtlayan isimler oldu.
Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. Müthiş bir performansa imza atan bordo-mavililer sahadan 5-1'lik skorla galip ayrıldı.
YENİ TRANSFERLER ŞOV YAPTI
Karşılaşmaya harika başlayan Trabzonspor henüz 3. dakikada Bakasetas'ın golüyle 1-0 öne geçti. 11. dakikada Nwakaeme farkı 2'ye çıkarırken 29. dakikada yeni transfer Gervinho takımını 3-0 öne geçirdi. Yeni Malatyaspor'da 32. dakikada deneyimli golcü Adem Büyük farkı 2'ye indiren golü attı. Bordo-mavililer 42. dakikada Hamsik ve 66. dakikada penaltıdan Djaniny'nin golüyle mücadeleden 5-1'lik skorla galip ayrıldı ve sezonun ilk maçında 3 puanı hanesine yazdırdı.