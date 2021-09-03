Son Dakika: Final fırsatını teptik! Filenin Sultanları, yarı finalde Sırbistan'a 3-1 mağlup oldu
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Son Dakika: Final fırsatını teptik! Filenin Sultanları, yarı finalde Sırbistan'a 3-1 mağlup oldu

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Son dakika: 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı, deplasmanda Sırbistan'a 32-34, 28-26, 25-23 kaybederek turnuvaya veda etti. Ev sahibi Sırbistan ise finale yükseldi. İtalya-Hollanda eşleşmesinden kaybedenle üçüncülük maçına çıkacağız

Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı final maçında Filenin Sultanları, Sırbistan'a 3-1 mağlup olarak finale çıkma şansını yitirdi.

BRONZ MAÇI YARIN AKŞAM

Yarın akşam 18.00'da bronz madalya için sahaya çıkacağız. 32 maçlık bu uzun serüvende sonu final ile taçlandıramadık.

Son Dakika: Final fırsatını teptik! Filenin Sultanları, yarı finalde Sırbistan'a 3-1 mağlup oldu

BOSKOVİC ESTİ GÜRLEDİ

Sırbistan'ın yıldızı Tijana Boskovic'e bir türlü önlem alamadık. Başantrenör Guidetti'nin müdahaleleri Boskovic'e çözüm olmadı. Tijana Boskovic, Filenin Sultanları karşısında maçı 37 sayıyla tamamladı.

Son Dakika: Final fırsatını teptik! Filenin Sultanları, yarı finalde Sırbistan'a 3-1 mağlup oldu

"BİR HAYALİMİZ VARDI"

Kaptan Eda Erdem Dündar karşılaşmanın ardından, "Çok üzgünüz ama yapacak bir şey yok. Bugünü bir an önce unutup, yarına konsantre olacağız. Türkiye'yi temsil ederken gururla en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yenmek de var, yenilmek de. Bugün Sırbistan'ın günüydü, daha iyi oynadılar" değerlendirmesinde bulundu.

Son Dakika: Final fırsatını teptik! Filenin Sultanları, yarı finalde Sırbistan'a 3-1 mağlup oldu

"5-6 MAÇ KAYBETTİLER"

Guidetti de takımımızın iyi bir iş çıkardığını ifade ederek, "3 harika set oynadık. Sırbistan, son yıllarda yalnızca 5-6 maç kaybetti ve bunun da bir sebebi olması gerekiyor. Ya Çin'e, ya Brezilya'ya ya da ABD'ye karşı kaybettiler. Nasıl oynayacaklarını biliyorlar" sözleriyle rakibin gücüne vurgu yaptı.

Son Dakika: Final fırsatını teptik! Filenin Sultanları, yarı finalde Sırbistan'a 3-1 mağlup oldu
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'la karşılaşacak
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'la karşılaşacak
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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Son Dakika: Final fırsatını teptik! Filenin Sultanları, yarı finalde Sırbistan'a 3-1 mağlup oldu - Haberler Spor
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