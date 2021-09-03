Son Dakika: Final fırsatını teptik! Filenin Sultanları, yarı finalde Sırbistan'a 3-1 mağlup oldu

Son dakika: 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı, deplasmanda Sırbistan'a 32-34, 28-26, 25-23 kaybederek turnuvaya veda etti. Ev sahibi Sırbistan ise finale yükseldi. İtalya-Hollanda eşleşmesinden kaybedenle üçüncülük maçına çıkacağız

Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı final maçında Filenin Sultanları, Sırbistan'a 3-1 mağlup olarak finale çıkma şansını yitirdi.

BRONZ MAÇI YARIN AKŞAM

Yarın akşam 18.00'da bronz madalya için sahaya çıkacağız. 32 maçlık bu uzun serüvende sonu final ile taçlandıramadık.

BOSKOVİC ESTİ GÜRLEDİ

Sırbistan'ın yıldızı Tijana Boskovic'e bir türlü önlem alamadık. Başantrenör Guidetti'nin müdahaleleri Boskovic'e çözüm olmadı. Tijana Boskovic, Filenin Sultanları karşısında maçı 37 sayıyla tamamladı.

"BİR HAYALİMİZ VARDI"

Kaptan Eda Erdem Dündar karşılaşmanın ardından, "Çok üzgünüz ama yapacak bir şey yok. Bugünü bir an önce unutup, yarına konsantre olacağız. Türkiye'yi temsil ederken gururla en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yenmek de var, yenilmek de. Bugün Sırbistan'ın günüydü, daha iyi oynadılar" değerlendirmesinde bulundu.

"5-6 MAÇ KAYBETTİLER"

Guidetti de takımımızın iyi bir iş çıkardığını ifade ederek, "3 harika set oynadık. Sırbistan, son yıllarda yalnızca 5-6 maç kaybetti ve bunun da bir sebebi olması gerekiyor. Ya Çin'e, ya Brezilya'ya ya da ABD'ye karşı kaybettiler. Nasıl oynayacaklarını biliyorlar" sözleriyle rakibin gücüne vurgu yaptı.