Son Dakika | FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan iddianame
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Son Dakika | FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan iddianame

Son Dakika | FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen hakkında 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan iddianame
Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan iddianame hazırlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan iddianame hazırlandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen hakkındaki soruşturmayı tamamladı.

Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede Selahaddin Gülen hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

İddianamenin Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildiği öğrenildi.

Olayın geçmişi

FETÖ/PDY'nin sözde ülke sorumluları arasında yer alan birçok isimle akrabalık bağı bulunan Selahaddin Gülen'in, örgüt elebaşının talimatı üzerine FETÖ'nün mahrem yapılanmasının yardımıyla yurt dışına kaçtığı tespit edilmiş, örgütün sözde istişare heyeti üyeleri ve üst düzey sorumlularıyla da ilişkili olduğu belirlenmişti.

MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirilen Gülen, savcılık ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirtmiş, örgüt elebaşının yaşadığı Pensilvanya'daki kamp ve örgütsel yapılanmaya ilişkin itiraflarda bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak

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Son Dakika | FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan iddianame - Haberler
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