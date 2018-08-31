Son Dakika! Fenerbahçe, Yassine Benzia'yı Kadrosuna Kattığını Resmen Açıkladı
Son dakika! Fenerbahçe, Yassine Benzia'yı satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.
Fenerbahçe, Fransa'nın Lille takımının yıldız oyuncusu Yassine Benzia'yı 1 yıllığına kiraladığını duyurdu.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Yassine Benzia'yı Fransa'nın Lille OSC kulübünden satın alma opsiyonlu olarak bir seneliğine kiralamıştır. Cezayir milli takımında da forma giyen 1994 doğumlu Yassine Benzia'ya çubuklu formamız ile başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
2021 YILINA KADAR LİLLE İLE SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR
Lyon'dan 2015'ten yılında Lille'e transfer olan ve kulübüyle 2021'e kadar sözleşmesi bulunan Yassine Benzia, bu sezon 2 maçta 162 dakika sahada kaldı ve 1 asist yaptı.
YORUMLAR (8)
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10 numara çok düşük degilmi oldumu 1 nimero olacakCevap Yaz Yayından Kaldır
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Adamın işine iş yapanında ya satar ya kovar Adınızı yazın!!Cevap Yaz Yayından Kaldır
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İyi futbolcu inşaAllah bonservisini de alırlar. Ciğerci bu takımın bankosu olur yazın bir kenara..Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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gsaray gomisi sattığına pişman olacak ayrıca tolgada fenerde iş yaparCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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ozanın istatistiği oynamadığı halde bundan iyiCevap Yaz 1 Yayından Kaldır