Son Dakika! Fenerbahçe, Yassine Benzia'yı Kadrosuna Kattığını Resmen Açıkladı

Fenerbahçe, Fransa'nın Lille takımının yıldız oyuncusu Yassine Benzia'yı 1 yıllığına kiraladığını duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Yassine Benzia'yı Fransa'nın Lille OSC kulübünden satın alma opsiyonlu olarak bir seneliğine kiralamıştır. Cezayir milli takımında da forma giyen 1994 doğumlu Yassine Benzia'ya çubuklu formamız ile başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

2021 YILINA KADAR LİLLE İLE SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Lyon'dan 2015'ten yılında Lille'e transfer olan ve kulübüyle 2021'e kadar sözleşmesi bulunan Yassine Benzia, bu sezon 2 maçta 162 dakika sahada kaldı ve 1 asist yaptı.