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Son Dakika: Fenerbahçe, Trabzonspor'dan ayrılan Jose Sosa'yla 2 yıllık anlaşma sağladı

Son dakika: Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, bir hamle daha yaptı. Sarı lacivertliler, Trabzonspor'dan ayrılan Arjantinli yıldız Jose Sosa'yla 2 yıllık anlaşma sağladığını resmen açıkladı.

21.08.2020 23:37 | Son Güncelleme: 22.08.2020 00:39

Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sezona sıkı bir şekilde girmeyi planlayan sarı lacivertli ekip; Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Filip Novak, Caner Erkin, Barış Sungur ve Sinan Gümüş'ün ardından Trabzonspor'dan ayrılan Jose Sosa'yı da kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

Son Dakika: Fenerbahçe, Trabzonspor'dan ayrılan Jose Sosa'yla 2 yıllık anlaşma sağladı

Transferi Twitter'dan paylaşılan videoyla açıklanan Arjantinli yıldızla 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Kulüp tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Arjantinli orta saha oyuncusu Jose Ernesto Sosa ile anlaşma sağlamıştır. Önümüzdeki 2 yıl boyunca formamızı gururla taşıyacak olan Jose Sosa'yla imzalanan sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor; futbolcumuza Çubuklu ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."

ANTRENMAN FOTOĞRAFI SIZMIŞTI

Dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen Jose Sosa'nın Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde antrenman yaptığı ortaya çıkmış ve 35 yaşındaki futbolcunun antrenman formalı fotoğrafı sosyal medyaya düşmüştü.

Son Dakika: Fenerbahçe, Trabzonspor'dan ayrılan Jose Sosa'yla 2 yıllık anlaşma sağladı

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Son Dakika: Fenerbahçe, Trabzonspor'dan ayrılan Jose Sosa'yla 2 yıllık anlaşma sağladı
Haber Yorumları (2)
YAZIKLAR OLSUN: Senelik 3milyon € dan 2yıllık kontrat = 52 milyon Tl çöpe gitmiş. Bu ülke futbolu adam olmaz.
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OZAN: hayırlı olsun sosa yeni bir başlangıç
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