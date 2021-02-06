Son Dakika: Fenerbahçe taraftarı Rambo Okan, Abdürrahim Albayrak'a saldırmaya çalıştı

Galatasaray'ın Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettiği maçın ardından sarı-kırmızılıların 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak stat dışında açıklamalarda bulunurken ummadığı bir olayla karşılaştı.

"NE YÜZLE GELDİN BURAYA"

Fenerbahçe'nin meşhur taraftarı Rambo Okan, açıklama yaptığı esnada Albayrak'a saldırmaya çalıştı. Polislerin araya girmesiyle olay büyümeden önlenirken Rambo Okan röportaj yapılan yerden uzaklaştırıldı.

Rambo Okan'ın Abdurrahim Albayrak'a "Ne yüzle geldin buraya" dediği duyuldu.

"CAMİAMIZA HAYIRLI OLSUN"

Albayrak, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kazanmak için maça çıktıklarını söyleyen 2. Başkanı, "Florya'dan çıkarken galibiyet için çıkmıştık. İyi oynadık, iyi galibiyet aldık. Bu derbi ilk değil, son da değil. Bugün biz kazandık, yarın başkası kazanır. Bugün kazandığımız için çok mutluyum. Galatasaray taraftarımıza, camiamıza hayırlı olsun bu galibiyet." dedi.

"MOHAMED'İ AVRUPA İZLEMEYE DEVAM ETSİN"

Transfer döneminde yaşananlara da değinen yönetici, "Transfer dönemi için kitaplar yazsam sığmaz. Bir sabah 7'ydi, ekip ruhu olarak şirketimde çalışırken Fatih hoca geldi. Uçak kalkmıyor buradan, bir uçak buradan, bir uçak Londra'dan tuttum. Futbolcumuzu getiremiyoruz, Fernandes'i. Pilotlara prim verdim, 5'ten önce gelirseniz prim vereceğim diye ve getirdiler. Onlara da teşekkür ediyorum. Yönetim kurulundaki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, bana tam yetki verdiler, bana hep güvendiler. Gerçekten iyi transferler yaptık, Mostafa Mohamed'i sadece Türkiye değil bütün Avrupa izlemeye devam etsin." ifadelerini kullandı.