HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Son Dakika: Fenerbahçe, Genoa forması giyen Sinan Gümüş'ü 3+1 yıllığına transfer etti

Son dakika: Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, İtalya'nın Genoa takımında forma giyen Sinan Gümüş'ü 3+1 yıllığına transfer etti. Yeni sezon öncesinde 6. transferini bitiren sarı lacivertli kulüp, resmi YouTube hesabındaki "Katıl" bölümünden yaptığı açıklama ile transferi resmiyete kavuşturdu.

19.08.2020 21:02 | Son Güncelleme: 19.08.2020 21:25

Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız verdi. Daha önce Mert Hakan Yandaş, Filip Novak, Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Barış Sungur transferlerini resmen açıklayan sarı lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ın eski oyuncusu Sinan Gümüş ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Yeni sezon öncesindeki 6. transferini bitiren kulüp, transferi resmi YouTube hesabındaki "Katıl" bölümünden yaptığı paylaşım ile taraftarlarına duyurdu.

Son Dakika: Fenerbahçe, Genoa forması giyen Sinan Gümüş'ü 3+1 yıllığına transfer etti

RESMİ AÇIKLAMA

Sarı lacivertliler, ilk olarak YouTube Katıl'dan duyurduğu transferin resmi açıklamasını da kısa süre sonra yayınladı ve "Kulübümüz, İtalya Seri A'nın Genoa CFC takımından Sinan Gümüş için kulübü ve kendisiyle yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlamıştır. Fenerbahçemiz, 26 yaşındaki başarılı kanat oyuncusunu 3+1 yıllığına renklerine bağlamıştır. Çubuklu formamızla mücadele edecek Sinan Gümüş'e ailemize hoş geldin diyor; kendisine Sarı Lacivert renklerimizle nice şampiyonluklar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Son Dakika: Fenerbahçe, Genoa forması giyen Sinan Gümüş'ü 3+1 yıllığına transfer etti

9 MAÇTA 5 GOL KAYDETTİ

Profesyonel kariyerine Stuttgart'ta başlayan deneyimli oyuncu, 2013/14 sezonunda Galatasaray'a gelip sonrasında Genoa'nın yolunu tutmuştu. Sinan, geçen sezon kiralık olarak Antalyaspor formasıyla 9 maçta 5 gol attı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika: Fenerbahçe, Genoa forması giyen Sinan Gümüş'ü 3+1 yıllığına transfer etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Köyü basan yaban domuzları, çiftçilere 25 gündür uyku uyutmuyor Yaşam
Köyü basan yaban domuzları, çiftçilere 25 gündür uyku uyutmuyor
Pandemi döneminde en çok kar eden market Bim oldu Ekonomi
Pandemi döneminde en çok kar eden market Bim oldu
Denizden dönen baba kızı feci kaza ayırdı! Vince çarpan otomobil hurdaya döndü 3. Sayfa
Denizden dönen baba kızı feci kaza ayırdı! Vince çarpan otomobil hurdaya döndü
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında Güncel
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü Dünya
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü
Doktor, eczacı ve ilaç mümessillerinden büyük vurgun! Sahte reçeteyle SGK'yı zarara uğrattılar Ekonomi
Doktor, eczacı ve ilaç mümessillerinden büyük vurgun! Sahte reçeteyle SGK'yı zarara uğrattılar
Erdoğan'ın açıklayacağı müjdede yeni detay! Enerji kaynağının yeri belli oldu
Erdoğan'ın açıklayacağı müjdede yeni detay! Enerji kaynağının yeri belli oldu
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, 'Okullar açılacak mı?' sorusuna yanıt verdi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Okullar açılacak mı?" sorusuna yanıt verdi
'Türkiye'ye gök taşı düştü' iddiasına uzman isim son noktayı koydu: Saklamaya gerek yok
"Türkiye'ye gök taşı düştü" iddiasına uzman isim son noktayı koydu: Saklamaya gerek yok
Türkiye'de 31 şehirde 65 yaş üstüne kısıtlama geldi! DSÖ, salgında gençleri işaret etti
Türkiye'de 31 şehirde 65 yaş üstüne kısıtlama geldi! DSÖ, salgında gençleri işaret etti
18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen tecavüzde Adli Tıp muayenesi tüm detayları ortaya çıkardı
18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen tecavüzde Adli Tıp muayenesi tüm detayları ortaya çıkardı
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor
ABD'li medya devi Bloomberg, Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi duyurdu: Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı keşfetti
ABD'li medya devi Bloomberg, Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi duyurdu: Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı keşfetti
Pilot il Kırıkkale'de İSDEM projesi başarılı oldu: Pozitif vaka artışı durduruldu
Pilot il Kırıkkale'de İSDEM projesi başarılı oldu: Pozitif vaka artışı durduruldu
Türkiye ve Yunanistan'ın askeri güçleri karşılaştırıldı
Türkiye ve Yunanistan'ın askeri güçleri karşılaştırıldı
Galatasaray'dan ayrılan Mustafa Kapı, Lille'e transfer oldu
Galatasaray'dan ayrılan Mustafa Kapı, Lille'e transfer oldu
Domates bol olunca tarlada fiyatı 80 kuruşa kadar düştü
Domates bol olunca tarlada fiyatı 80 kuruşa kadar düştü
Son Dakika: HES uygulamasına riskli alan özelliği getirildi
Son Dakika: HES uygulamasına riskli alan özelliği getirildi
Son Dakika: Türkiye'de 19 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 23 can kaybı, 1303 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 19 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 23 can kaybı, 1303 yeni vaka tespit edildi
Medipol Başakşehir, sözleşmesi biten Gökhan İnler ile yollarını ayırdı
Medipol Başakşehir, sözleşmesi biten Gökhan İnler ile yollarını ayırdı
Koronadan hayatını kaybeden Çumra Belediye Başkanı Oflaz, toprağa verildi
Koronadan hayatını kaybeden Çumra Belediye Başkanı Oflaz, toprağa verildi
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü
Ablası, 226 gündür kayıp olan Gülistan'la ilgili iki korkunç ihtimale dikkat çekti
Ablası, 226 gündür kayıp olan Gülistan'la ilgili iki korkunç ihtimale dikkat çekti
En uygunu 107 bin TL! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları
En uygunu 107 bin TL! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları
Alaattin Çakıcı, Adana'da iş adamları ile bir araya geldi
Alaattin Çakıcı, Adana'da iş adamları ile bir araya geldi
Emekli vatandaş, gezmek için gittiği Safranbolu'da gördüğü safran bitkisini Edirne'de yetiştirmeye başladı
Emekli vatandaş, gezmek için gittiği Safranbolu'da gördüğü safran bitkisini Edirne'de yetiştirmeye başladı
Fenomen Duygu Köseoğlu, kendisine cinsel şiddette bulunan sevgilisinden şikayetçi oldu
Fenomen Duygu Köseoğlu, kendisine cinsel şiddette bulunan sevgilisinden şikayetçi oldu
Galatasaray, Fatih Terim'in düşünmediği 5 futbolcuyla yollarını ayırıyor
Galatasaray, Fatih Terim'in düşünmediği 5 futbolcuyla yollarını ayırıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ziya Selçuk Angela Merkel Aylin Nazlıaka Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Nihat Doğan Yeşim Salkım Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Fatih Terim Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan Robert Prosinecki
Daha Fazla Çocuk Eylül Silah Siirt
Şu an buradasınız: Son Dakika: Fenerbahçe, Genoa forması giyen Sinan Gümüş'ü 3+1 yıllığına transfer etti - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.8.2020 22:08:51. #1.14#
title