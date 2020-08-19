Son Dakika: Fenerbahçe, Genoa forması giyen Sinan Gümüş'ü 3+1 yıllığına transfer etti Son dakika: Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, İtalya'nın Genoa takımında forma giyen Sinan Gümüş'ü 3+1 yıllığına transfer etti. Yeni sezon öncesinde 6. transferini bitiren sarı lacivertli kulüp, resmi YouTube hesabındaki "Katıl" bölümünden yaptığı açıklama ile transferi resmiyete kavuşturdu.

Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız verdi. Daha önce Mert Hakan Yandaş, Filip Novak, Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Barış Sungur transferlerini resmen açıklayan sarı lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ın eski oyuncusu Sinan Gümüş ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Yeni sezon öncesindeki 6. transferini bitiren kulüp, transferi resmi YouTube hesabındaki "Katıl" bölümünden yaptığı paylaşım ile taraftarlarına duyurdu.

RESMİ AÇIKLAMA

Sarı lacivertliler, ilk olarak YouTube Katıl'dan duyurduğu transferin resmi açıklamasını da kısa süre sonra yayınladı ve "Kulübümüz, İtalya Seri A'nın Genoa CFC takımından Sinan Gümüş için kulübü ve kendisiyle yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlamıştır. Fenerbahçemiz, 26 yaşındaki başarılı kanat oyuncusunu 3+1 yıllığına renklerine bağlamıştır. Çubuklu formamızla mücadele edecek Sinan Gümüş'e ailemize hoş geldin diyor; kendisine Sarı Lacivert renklerimizle nice şampiyonluklar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

9 MAÇTA 5 GOL KAYDETTİ

Profesyonel kariyerine Stuttgart'ta başlayan deneyimli oyuncu, 2013/14 sezonunda Galatasaray'a gelip sonrasında Genoa'nın yolunu tutmuştu. Sinan, geçen sezon kiralık olarak Antalyaspor formasıyla 9 maçta 5 gol attı.