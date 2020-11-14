Fenerbahçe Öznur Kablo'da koronavirüse yakalanan kişi sayısı 18'e yükseldi
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Fenerbahçe Öznur Kablo'da koronavirüse yakalanan kişi sayısı 18'e yükseldi

14.11.2020 12:47 | Son Güncelleme: 14.11.2020 13:17
Fenerbahçe Öznur Kablo'da koronavirüse yakalanan kişi sayısı 18'e yükseldi

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı ve Gelişim Takımı'nda son yapılan testler sonucunda, koronavirüs vaka sayısının 18'e yükseldiği bildirildi.

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı'nda 2 oyuncu ve 1 personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 5 kişinin daha önce test sonuçlarının pozitif çıktığı hatırlatılarak, "Yeni test sonuçlarına göre A takımımızdan 2 oyuncumuz ile 1 idari personelimizin daha test sonuçlarının pozitif olduğu netleşmiştir." denildi.

TOPLAMDA 18 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF

A takımın yanı sıra Fenerbahçe Gelişim Takımı'na da test yapıldığı, 8 oyuncu ve 2 teknik çalışanda koronavirüse rastlandığı belirtildi.

Pozitif bulguya rastlanan 14 oyuncu ile 4 teknik ve idari ekip personelinin ev izolasyonuna alınarak tedavilerine başlandığı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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