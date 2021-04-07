Son dakika... Fenerbahçe Opet, Misli.com Sultanlar Ligi'nde finale yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Fenerbahçe Opet, Misli.com Sultanlar Ligi'nde finale yükseldi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Son dakika... Fenerbahçe Opet, Misli.com Sultanlar Ligi'nde finale yükseldi

Bir son dakika haberine göre SALON: Burhan Felek Vestel Voleybol SalonuHAKEMLER: Erdal Akıncı, Tuncay SevimFENERBAHÇE OPET: Naz, Mihajlovic, Dicle, Vargas, Robinson, Eda, Melis (L), Cansu, Busa, BaharECZACIBAŞI VİTRA: Hande, Ogbogu, Boskovic, Saliha, Beyza, Mirkovic, Simge (L), Fatma, Elif, Thompson, YaseminSETLER: 3-2...

Mustafa Cengiz'e Fenerbahçe'den jet cevap: 'Saat 16.30'da arşivi açıyoruz'
Mustafa Cengiz'e Fenerbahçe'den jet cevap: "Saat 16.30'da arşivi açıyoruz"
Altay ve Uğurcan'ı çalıştıran Boğuşlu, aralarındaki farkı açıkladı
Altay ve Uğurcan'ı çalıştıran Boğuşlu, aralarındaki farkı açıkladı

SALON: Burhan Felek Vestel Voleybol SalonuHAKEMLER: Erdal Akıncı, Tuncay SevimFENERBAHÇE OPET: Naz, Mihajlovic, Dicle, Vargas, Robinson, Eda, Melis (L), Cansu, Busa, BaharECZACIBAŞI VİTRA: Hande, Ogbogu, Boskovic, Saliha, Beyza, Mirkovic, Simge (L), Fatma, Elif, Thompson, YaseminSETLER: 3-2 (17-25, 25-19, 21-25, 25-19, 15-12)SÜRE: 126 dakika (24,27,29,27,19)Fenerbahçe Opet, Misli.com Sultanlar Ligi play-off yarı final serisinin üçüncü ve son maçında Eczacıbaşı VitrA'yı konuk etti. Sarı-lacivertliler, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakadan 17-25, 25-19, 21-25, 25-19 ve 15-12'lik setler sonunda 3-2 galip ayrıldı.Misli.com Sultanlar Ligi play-off yarı final serisinde rakibini 2-1'le geçen Fenerbahçe Opet adını finale yazdırdı.Sarı-lacivertliler, Misli.com Sultanlar Ligi'nin final serisinde Vakıfbank ile karşılaşacak.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Fuat Oktay Hulusi Akar Cahit Özkan Ahmet Davutoğlu
Magazin Hadise Ajda Pekkan Bahar Candan Berrak Tüzünataç
Spor Diego Ali Koç Mesut Özil Abdullah Avcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Seyhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika... Fenerbahçe Opet, Misli.com Sultanlar Ligi'nde finale yükseldi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 16:59:57. #1.16#
title