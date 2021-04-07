Son dakika... Fenerbahçe Opet, Misli.com Sultanlar Ligi'nde finale yükseldi
Bir son dakika haberine göre SALON: Burhan Felek Vestel Voleybol SalonuHAKEMLER: Erdal Akıncı, Tuncay SevimFENERBAHÇE OPET: Naz, Mihajlovic, Dicle, Vargas, Robinson, Eda, Melis (L), Cansu, Busa, BaharECZACIBAŞI VİTRA: Hande, Ogbogu, Boskovic, Saliha, Beyza, Mirkovic, Simge (L), Fatma, Elif, Thompson, YaseminSETLER: 3-2...
Burhan Felek Vestel Voleybol SalonuHAKEMLER: Erdal Akıncı, Tuncay SevimFENERBAHÇE OPET: Naz, Mihajlovic, Dicle, Vargas, Robinson, Eda, Melis (L), Cansu, Busa, BaharECZACIBAŞI VİTRA: Hande, Ogbogu, Boskovic, Saliha, Beyza, Mirkovic, Simge (L), Fatma, Elif, Thompson, YaseminSETLER: 3-2 (17-25, 25-19, 21-25, 25-19, 15-12)SÜRE: 126 dakika (24,27,29,27,19)Fenerbahçe Opet, Misli.com Sultanlar Ligi play-off yarı final serisinin üçüncü ve son maçında Eczacıbaşı VitrA'yı konuk etti. Sarı-lacivertliler, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakadan 17-25, 25-19, 21-25, 25-19 ve 15-12'lik setler sonunda 3-2 galip ayrıldı.Misli.com Sultanlar Ligi play-off yarı final serisinde rakibini 2-1'le geçen Fenerbahçe Opet adını finale yazdırdı.Sarı-lacivertliler, Misli.com Sultanlar Ligi'nin final serisinde Vakıfbank ile karşılaşacak. - İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı