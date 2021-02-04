Son Dakika: Fenerbahçeli Luiz Gustavo, Galatasaray derbisinde oynayamayacak
04.02.2021 18:46 | Son Güncelleme: 04.02.2021 19:15
Son dakika: Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Luiz Gustavo, sakatlığından dolayı Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
Fenerbahçe'ye Galatasaray maçı öncesi Brezilyalı futbolcu Luiz Gustavo'dan kötü haber geldi.
Atakaş Hatayspor maçında sakatlanan ve maçı tamamlayamayan yıldız futbolcunun dev derbide forma giyemeyeceği öğrenildi.
Çekilen MR neticesinde dizinde ve arka adale yan kısmında ödem tespit edilen Gustavo, bugün yapılan son antrenmanda da yer almamıştı.
DEV DERBİ CUMARTESİ GÜNÜ
Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Fenerbahçe-Galatasaray maçı 6 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.